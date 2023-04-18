Меркель отримала найвищу нагороду Німеччини - Орден "За заслуги"

Вона була канцлеркою ФРН упродовж 16 років.

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель отримала Федеральний хрест Ордену "За заслуги" – найвищу державну нагороду ФРН, якої до неї удостоювались лише два колишні очільники урядів.

Про це пише видання Politico.

Наголоду Меркель отримала з рук президента Франка-Вальтера Штайнмаєра, який був віцеканцлером і міністром закордонних справ в її уряді, у його офіційній резиденції – палаці Бельвю.

У своїй промові на церемонії нагородження Штайнмаєр назвав Меркель "безпрецедентним політиком, який успішно провів Німеччину через важкі часи, зокрема - фінансову кризу 2008 року і кризу біженців 2015-го".

"Ви допомогли нашій країні знову досягти економічного успіху в умовах безпрецедентних викликів. Ми озираємося на 16 років майже безперервного економічного зростання, протягом яких лихо безробіття все більше втрачало свій жах для більшості німців", – сказав він.

Сама Меркель виступала лише п’ять хвилин. Вона подякувала за запрошення і нагороду, а також висловиила впевненість у тому, що "існує хороший бік політики".

До Меркель двома канцлерами, які отримали Федерального хреста, були Конрад Аденауер – перший повоєнний канцлер Західної Німеччини, і Гельмут Коль, який прийшов до влади по закінченні "холодної війни" й очолював уряд під час об'єднання Німеччини і створення Європейського Союзу.

Нагадаємо, Меркель стала першою жінкою на посаді федерального канцлера Німеччини, яку обіймала з 2005 по 2021 рік.

Голова комітету з питань оборони в Бундестазі Марі-Агнес Штрак-Циммерманн вважає, що Меркель поділяє відповідальність за війну в Україні, оскільки в 2008 році в НАТО було багато тих, хто виступав за якнайшвидший вступ України до Альянсу. Німеччина і Франція тоді відмовилися підтримати це рішення через позицію Росії.

Улітку 2022 року, після повномасштабного вторгнення РФ, Меркель виправдала протидію наданню Україні ПДЧ в НАТО у 2008 тим, що країна не була готова. Колишня канцлерка також заявила, що відкриття дверей НАТО для України тоді спровокувало би Путіна.

У грудні минулого року багаторічний радник із зовнішньополітичних питань Меркель, а нині – голова Мюнхенської безпекової конференції Кристоф Хойсген назвав найбільшою помилкою німецького уряду останніх років будівництво газопроводу "Північний потік-2" для транспортування російського газу.