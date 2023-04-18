Польща назвала умови, за яких відновить транзит українського зерна

"Необхідно запровадити правила, які гарантуватимуть нам, що товари, які надходять до нашої країни, пройдуть транзитом".

Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус заявив, що транзит української агропродукції буде відновлено після отримання 100% гарантій, що продукти не залишаться в країні.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Була зустріч української сторони з польською. Ми не проти транзиту, але нам потрібна 100% гарантія, щоб продукти, які дестабілізують наш ринок, не залишились у Польщі", – сказав міністр.

Телус додав, що рішення Польщі запровадити з 19 квітня тимчасову заборону на ввезення в країну української агропродукції має підштовхнути Євросоюз до надання додаткових субсидій польським фермерам. Він наголосив, що це дозволить польським фермерам вигідно продавати зерно і, таким чином, звільняти свої склади та готувати їх до збирання врожаю.

За його словами, аналогічні рішення запроваджують Угорщина та Словаччина.

"Ми хочемо надіслати чіткий сигнал ЄС про те, що нам потрібні правові зміни. Необхідно запровадити правила, які гарантуватимуть нам, що товари, які надходять до нашої країни, пройдуть транзитом", – сказав польський міністр..

Він також зазначив, що повідомлення про нібито загрозу відкликання ЄС субсидії для польських фермерів – неправда.

"Є заява прессекретаря Єврокомісії, що йдеться не про покарання, а регулювання транзиту сільгосппродукції з України", - пояснив Телус.

Нагадаємо, Польща заборонила ввозити з України десятки найменувань агропродукції, з 15 квітня залізницею вантажі не ввозять навіть у режимі транзиту. 17 квітня міністри агрополітики України та Польщі провели зустріч. Повідомлялося, що сторони підпишуть угоду щодо подальшого експорту українського зерна.

За даними ЗМІ, Європейська комісія розглядає можливість виділення 100 млн євро для фермерів, які постраждали від напливу української сільськогосподарської продукції.