Польща домовилася з Україною тимчасово припинити імпорт зерна

Про транзит не йдеться - він дуже уважно контролюватиметься.

Польща тимчасово припинить закупівлю українського зерна, оскільки через імпорт почалися проблеми з цінами на внутрішньому ринку.

Про це заявив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус, передає "Польське радіо".

"Українська сторона виступила з пропозицією на деякий час сильно обмежити, а на даний момент навіть повністю припинити надходження зерна до Польщі. Про транзит не йдеться - він дуже уважно контролюватиметься", - сказав Телус на спільному брифінгу з українським колегою Миколою Сольським.

Він подякував за готовність разом вирішувати цю проблему.

"Ми, ймовірно, зустрінемося у п'ятницю (14 квітня). Ми підпишемо документ, який визначить те, що ми сьогодні встановили, про що ми сьогодні домовилися. Це буде документ, який реалізовуватиметься спільно українською та польською сторонами", - додав Телус.

Сольський, своєю чергою, уточнив, що українська сторона утримається від експорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику до Польщі до нового сезону.

"Ми розраховуємо на максимально конструктивну позицію польської сторони при транзиті українського зерна до польських портів та портів інших країн ЄС", - заявив український міністр.

Нагадаємо, раніше віце-прем’єр-міністр, міністр сільського господарства та сільського розвитку Польщі Генрик Ковальчик, який обіймав посаду з жовтня 2021 року, подав у відставку через невдоволення імпортом українського зерна.