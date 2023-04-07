При цьому Крісталіна Георгієва не вважає, що світова економіка прямує до повторення фінансової кризи 2008 року.

Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світову економіку очікує уповільнення глобального зростання, оскільки світ продовжує боротися з високою інфляцією.

Про це повідомляє Politico.

“Просто неможливо, щоб процентні ставки так сильно зросли після того, як вони були низькими протягом такого тривалого часу, і не було б жодних вразливостей. Щось має статися (to go boom)”, — сказала Крісталіна Георгієва.

Вона попередила, що більш крихка глобальна економіка призведе до уповільнення зростання та більшої фінансової крихкості. МВФ, який надає фінансову допомогу країнам у скрутному становищі та стежить за станом світової економіки, прогнозує, що глобальне зростання залишатиметься на рівні близько 3% протягом наступних п’яти років, що є найнижчим середньостроковим прогнозом зростання з 1990 року.

При цьому глава МВФ не вважає, що світова економіка прямує до повторення світової фінансової кризи 2008 року, незважаючи на проблеми в банківському секторі, які виникли в Сполучених Штатах і Швейцарії.

За її словами, “це не 2008 рік”, хоча гучний крах Silicon Valley Bank минулого місяця викликав таке занепокоєння. Криза 2008 року сталася через те, що надто багато фінансових установ мали активи на папері, які виявилися сильно переоцінені.

“Зараз у нас цього немає. Фінансова система, як банківська, так і небанківська, набагато чистіша”, – сказала Георгієва.

Також Георгієва попередила про потенційні негативні економічні наслідки поділу світу на різні геополітичні табори через суперечки, спричинені війною Росії в Україні та напруженими відносинами між Сполученими Штатами та Китаєм.

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