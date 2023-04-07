Королівські особи Британії заробили майже 2 млн фунтів від продажу подарованих коней, - The Guardian

Політика монархії розрізняє офіційні та особисті подарунки. У Букінгемському палаці стверджують, що були продані саме особисті подарунки, хоча це викликає сумніви.

Король Чарльз III і його покійна мати, королева Єлизавета II, схоже, заробили майже 2 мільйони фунтів стерлінгів від продажу коней, які були подарунками видатних діячів, пише The Guardian.

Видання ідентифікувало понад 40 коней, які, ймовірно, були подаровані королеві дубайським шейхом, мусульманським релігійним лідером і саудівським королем.

Частина коней була продана королевою, яка була пристрасним ентузіастом розведення чистокровних порід. Інші були виставлені на аукціоні королем, який останніми місяцями продавав деяких коней, успадкованих від його матері, які оцінюються щонайменше в 27 мільйонів фунтів.

Найщедрішим постачальником тварин та племінного поголів’я для королеви був шейх Мухаммед бін Рашид аль-Мактум, емір Дубая та прем’єр-міністр Об’єднаних Арабських Еміратів. Схоже, він передав щонайменше 34 коня.

Ага Хан, принц Шах Карім аль-Хусейні, духовний глава мусульман-шиїтів-ісмаїлів, схоже, подарував королівській сім’ї п’ять коней, у тому числі Естімейта, який подарував королеві одну з її найбільш пам’ятних перемог у перегонах Роял Аскот 2013 року.

Загалом, згідно з аналізом Guardian, Єлизаветі було передано 41 коня, які брали участь у перегонах у королівських кольорах за останні 15 років.

З них 29 пішли з молотка на публічному аукціоні протягом останнього десятиліття, реалізувавши загальну суму 1,93 мільйона фунтів стерлінгів.

Політика монархії розрізняє офіційні та особисті подарунки королівських осіб.

Букінгемський палац зазначив, що вважає коней, подарованих королеві, приватним подарунком.

Політика, запроваджена в 1995 році, розрізняє “офіційні подарунки”, як правило, отримані у зв’язку з офіційною роллю королівської сім’ї або під час офіційних заручин, і “особисті подарунки”, отримані від людей, які є членами королівської сім’ї, знайомі особисто, які публічно не заявляються.

Однак подарунки коней королеві викликають питання щодо кваліфікації.

Схоже, що королева давно приймала коней у подарунок, а часом навіть вимагала.

Минулого місяця німецький журнал Der Spiegel повідомив, що знайшов державні документи, які підтверджують, як королева попросила двох коней у подарунок під час державного візиту до Західної Німеччини в 1978 році. Президент країни схвалив подарунок в інтересах добрих відносин, незважаючи на те, що це найдорожчий подарунок, зроблений главі держави, який прибув з візитом, після закінчення Другої світової війни.

Сьюзан Хоулі, виконавчий директор Spotlight, групи кампанії прозорості, сказала, що британські міністри, як правило, повинні публічно декларувати подібні подарунки і, якщо вони хочуть їх зберегти, відшкодовувати уряду. Вона сказала, що «зовсім не зрозуміло», чому до членів королівської сім’ї повинні застосовуватися інші правила.

За її словами, ці правила існують з певною метою, зокрема, захистити репутацію Великої Британії.