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Ізраїль вдарив із винищувачів по обʼєктах ХАМАС у Лівані та секторі Гази

Удару було завдано в відповідь на ракетні обстріли. 

Ізраїль вдарив із винищувачів по обʼєктах ХАМАС у Лівані та секторі Гази
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Ізраїль вранці пʼятниці вдарив по обʼєктах угруповання ХАМАС у Лівані та секторі Гази у відповідь на ракетні атаки. Останніми днями на тлі зіткнень у мечеті аль-Акса по Ізраїлю били ракетами з ліванської території, а сьогодні вночі – з сектора Гази, повідомляє Jerusalem Post.

На півдні Лівану винищувачі вразили три цілі, що належать ХАМАС. Ліванська сторона повідомила, що влучання відбулися поблизу аль-Кулайла та табору біженців аль-Рашидія, на південь від Тира. Поранених немає. 

Рух ХАМАС заявив, що вважає Ізраїль "повністю відповідальним за наслідки цієї небезпечної ескалації".

У секторі Гази Армія оборони Ізраїлю завдала удару по щонайменше десяти об'єктах, що належать ХАМАСу, включно з тунелями та об'єктами з виробництва зброї. Було застосовано 50 тонн бомб. 

Під час ударів щонайменше 40 ракет було випущено з Гази в бік півдня Ізраїлю. Одна з ракет впала в Сдероті, а 14 впали на відкритій місцевості.

У п'ятницю вранці жителі населених пунктів поблизу сектора Гази отримали вказівку від військового командування залишатися біля укриттів до подальшого розпорядження.

Ракетні обстріли Ізраїлю цього тижня почалися в вівторок, після зіткнень між поліцією та вірянами в мечеті аль-Акса в Єрусалимі, внаслідок чого арештували сотні осіб. Того дня щонайменше 36 ракет випустили з Лівану в бік півночі Ізраїлю, а ввечері додалися обстріли з сектора Гази. 

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