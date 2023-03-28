Ізраїль. Громадянська війна скасовується?

Фондова біржа Тель-Авіва зачиняється, міжнародні авіакомпанії скасовують рейси до Ізраїлю , Федерація профспілок оголосила про загальний страйк, міністра оборони екстрено відправляють у відставку. Такими є лише деякі наслідки політичної кризи, яка охопила Ізраїль через просування правлячою коаліцією суперечливої юридичної реформи. Кризи, яку вчора вдалося поставити на паузу, але не розв'язати…

Фото: EPA/UPG Зіткнення поліції з протестувальниками, які блокують шосе Аялон, під час мітингу проти запланованої урядом реформи системи правосуддя, Тель-Авів, 23 березня 2023 р.

Суддів на мило

Три місяці тривають протести проти так званої реформи Левіна, чи «правової революції», яку багато хто в Ізраїлі називає переворотом. Усе почалося 4 січня цього року, коли лише через шість днів після приведення до присяги нового уряду Беньяміна Нетаньягу міністр юстиції Ярів Левін представив давно задуманий законопроєкт.

Згідно з цим документом, Кнесет отримає право більшістю в 61 голос повторно ухвалити закон, визнаний недійсним Верховним судом. Щоб оцінити красу ідеї, треба розуміти, що перевага коаліції над опозицією в ізраїльському парламенті, як правило, мінімальна. Проте виводячи Верховний суд із гри, влада може дати хід фактично будь-яким своїм ініціативам, попри заперечення майже половини ізраїльського суспільства.

Утім Верховний суд (БАГАЦ), який давно став жупелом для правого електорату, нова коаліція теж вирішила переформатувати. На думку Левіна, необхідно розширити комісію з відбору суддів БАГАЦу з дев'яти членів до одинадцяти, причому сімох з них має висунути коаліція, одного опозиція і ще двох призначити голова Верховного суду. Який після цього сенс у самому інституті БАГАЦу (чиї повноваження в Ізраїлі справді великі) — незрозуміло. Коли все вирішують політики (обрані мінімальною більшістю голосів), решта гілок влади йде в тінь.

Ізраїльське суспільство надто поліфонічне для такого відвертого закручування гайок, тому по всій країні на вулиці вийшли до пів мільйона людей — небачений розмах для дев'ятимільйонної держави. Демонстранти неодноразово перекривали головну магістраль країни — шосе Аялон, яке пропускало до 750 тис. автомобілів на добу. Дійшло до того, що пілоти національної авіакомпанії «El-AL» відмовилися обслуговувати закордонні візити прем'єр-міністра.

Фото: EPA/UPG Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху під час голосування в Кнесеті, Єрусалим, 27 березня 2023 року.

Особиста справа

Неабиякі пристрасті розгорілися і довкола деяких токсичних персонажів. Мало того, що сам Нетаньягу є фігурантом низки кримінальних проваджень, до нового уряду увійшов політик-рецидивіст, лідер релігійної партії «ШАС» Ар'є Дері. Свого часу цей діяч був неодноразово засуджений за хабарництво, шахрайство та зловживання довірою, а в січні 2022 року мусив піти з Кнесету в рамках угоди про визнання вини. А втім, через рік Дері отримав посаду міністра внутрішніх справ і міністра охорони здоров'я в уряді, сформованому Нетаньягу. БАГАЦ не промовчав, винісши ухвалу про усунення міністра, але... комісія Кнесету подала на затвердження законопроєкт, який забороняє Верховному суду втручатися у процес призначення міністрів.

Ізраїльтяни напружилися. Опитування, проведене інститутом Ману Гева, показало, що 63% респондентів схвалюють рішення БАГАЦу, уряд підтримали лише 27%. Навіть серед виборців, котрі голосували за партії коаліції, вердикт суду підтримали більш ніж 50%.

Те, що проти реформи виступили колишні юридичні радники уряду Ізраїлю, генеральні прокурори та 17 найбільших юридичних фірм, не дивно. Але занепокоїлися навіть економісти, зокрема, колишні керуючі Банку Ізраїлю, які попередили, що необдуманий крок призведе до зниження кредитного рейтингу країни (як це сталося в Угорщині). Заклик до уряду схаменутися підтримали сотні економістів, а міжнародне агентство «Moody's» попередило офіційний Єрусалим, що знизить кредитний рейтинг у разі ухвалення юридичної реформи.

Бунт генерала

Тим часом прем'єр-міністр ще більше ускладнив і без того непросту ситуацію, відправивши у відставку «у зв'язку з втратою довіри» однопартійця — міністра оборони Йоава Галанта, який закликав зупинити реформу. Колишній командувач Південного військового округу генерал-майор Галант зазначив, що «розкол проник глибоко в ЦАХАЛ і в оборонні структури», назвавши це явною і значною загрозою безпеці Ізраїлю. При цьому він наголосив, що був і залишається людиною правих переконань.

Фото: EPA/UPG Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант

Галанта підтримали кілька депутатів від правлячої партії «Лікуд». «Я дякую своєму другові, міністру оборони, — заявив голова комісії Кнесету із закордонних справ та оборони, уродженець Чернівців Юлій Едельштейн. — Більшість народу розуміє необхідність реформи юридичної системи... Але ці зміни мають здійснюватися терпляче, в рамках діалогу». Про згоду з Галантом заявив також міністр сільського господарства, колишній голова спецслужби «Шин-Бет» Аві Діхтер.

27 березня на підтримку Галанта на вулиці вийшли тисячі людей, а президент країни Іцхак Герцог звернувся з драматичним посланням до уряду та членів коаліції. «На вас дивиться весь народ Ізраїлю... Заради єдності з народом, заради покладеної на нас відповідальності я закликаю вас негайно зупинити законодавчий процес... Схаменіться зараз же!» — написав у своєму твіті Герцог.

Машиністе, натисни на гальма

Того ж дня з'явилися повідомлення про те, що партнер Нетаньягу — лідер вкрай правої партії «Оцма йехудит», міністр національної безпеки Ітамар Бен-Гвір — погодився відтермінувати реформу, якщо законопроєкт представлять у Кнесеті під час наступної парламентської сесії.

Увечері зі зверненням до нації виступив сам глава уряду, порівнявши ситуацію з відомою притчею про царя Соломона. Мудрий правитель розбирав справу двох жінок, кожна з яких стверджувала, що є матір'ю одного і того самого немовляти. Як відомо, цар запропонував розрубати хлопчика, справедливо "розділивши" його між сторонами. Тоді справжня мати закричала, що поступається суперниці, аби дитина залишилася жити. «Так і сьогодні обидві сторони стверджують, що люблять немовля — нашу країну», — сказав прем'єр, наголосивши, що не готовий розривати народ на шматки.

«Хочу нагадати, що нам протистоять не вороги, а наші брати. Тому не можна допустити громадянської війни», — резюмував прем'єр, заявивши про готовність до переговорів з опозицією.

Фото: EPA/UPG Марш проти урядових планів реформи системи правосуддя в Тель-Авіві, 25 березня 2023 року.

На цьому тлі біля будівлі Верховного суду в Єрусалимі зібралися тисячі прихильників юридичної реформи, які були не настільки стримані у висловлюваннях. Проте ефект від заморожування законопроєкту вже очевидний: про припинення страйку заявили у Федерації профспілок, до штатного режиму роботи повертається і міжнародний аеропорт «Бен-Гуріон».

Якими будуть політичні наслідки відступу Нетаньягу, покаже час, проте опитування, проведене на замовлення корпорації громадського мовлення «КАН», має його розчарувати. Якщо вибори відбудуться сьогодні, «Лікуду» не вдасться сформувати коаліцію — і правляча партія, і її молодші партнери втрачають мандати. Ба більше, уперше два лідери опозиції — Бені Ганц та Яїр Лапід — випередили нинішнього прем'єра у віртуальній сутичці за посаду глави уряду.

Однак розслаблятися їм явно не варто. Нетаньягу сидить у кріслі прем'єра довше, ніж легендарний Бен-Гуріон, він майстер багатоходівок і цілком здатний піднести опонентам сюрприз. Який? Дізнаємося ближче до літньої сесії Кнесету…