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Президент США довіряє розслідуванням вибухів на “Північних потоках”, котрі проводять європейці, - Білий дім

Йдеться про розслідування вибухів у Балтійському морі, котрі проводять слідчі органи Швеції, Данії та Німеччини.

Президент США довіряє розслідуванням вибухів на “Північних потоках”, котрі проводять європейці, - Білий дім
Фото: ceskatelevize.cz

Джо Байден вважає, що розслідування трьох європейських країн стосовно вибухів на газогонах “Північний потік” розкриють причини інцидентів.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Наразі тривають три незалежні односторонні розслідування”, - заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

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Він уточнив, що йдеться про розслідування вибухів у Балтійському морі, котрі проводять слідчі органи Швеції, Данії та Німеччини.

Кірбі наголосив - Байден “має повну впевненість, що ці розслідування будуть проведені максимально ретельно”.

У Білому домі чекають завершення розслідувань та представлення офіційних результатів.

Нагадаємо, російська резолюція щодо розслідування нападів на “Північний потік” не отримала необхідної кількості голосів на Раді Безпеки ООН. 

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