Президент США довіряє розслідуванням вибухів на “Північних потоках”, котрі проводять європейці, - Білий дім

Йдеться про розслідування вибухів у Балтійському морі, котрі проводять слідчі органи Швеції, Данії та Німеччини.

Джо Байден вважає, що розслідування трьох європейських країн стосовно вибухів на газогонах “Північний потік” розкриють причини інцидентів.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Наразі тривають три незалежні односторонні розслідування”, - заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Він уточнив, що йдеться про розслідування вибухів у Балтійському морі, котрі проводять слідчі органи Швеції, Данії та Німеччини.

Кірбі наголосив - Байден “має повну впевненість, що ці розслідування будуть проведені максимально ретельно”.

У Білому домі чекають завершення розслідувань та представлення офіційних результатів.

Нагадаємо, російська резолюція щодо розслідування нападів на “Північний потік” не отримала необхідної кількості голосів на Раді Безпеки ООН.