Президент США довіряє розслідуванням вибухів на “Північних потоках”, котрі проводять європейці, - Білий дім

Джо Байден вважає, що розслідування трьох європейських країн стосовно вибухів на газогонах “Північний потік” розкриють причини інцидентів.
Про це повідомляє Укрінформ.
“Наразі тривають три незалежні односторонні розслідування”, - заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.
Він уточнив, що йдеться про розслідування вибухів у Балтійському морі, котрі проводять слідчі органи Швеції, Данії та Німеччини.
Кірбі наголосив - Байден “має повну впевненість, що ці розслідування будуть проведені максимально ретельно”.
У Білому домі чекають завершення розслідувань та представлення офіційних результатів.
Нагадаємо, російська резолюція щодо розслідування нападів на “Північний потік” не отримала необхідної кількості голосів на Раді Безпеки ООН.