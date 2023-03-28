Пентагон випускає гральні карти із зображеннями зброї НАТО

На кожній картці є зображення системи озброєння, її назва, країна, де вона виробляється та інша інформація.

Пентагон випускає гральні карти із зображеннями 52 різних систем зброї НАТО. Це робиться, аби допомогти солдатам швидко відрізнити друга від ворога.

Про це повідомляє The New York Times.

“Маючи зброю на мільярди доларів, Захід намагався дати Україні перевагу у війні з Росією. Але через запаморочливу кількість зброї, що прямує до поля бою, військам може бути важко відрізнити друзів від ворогів”, - йдеться у матеріалі.

Тому армія США придумала набір гральних карток із зображеннями 52 танків, бронетранспортерів, вантажівок, артилерійських знарядь та інших систем озброєння, виготовлених НАТО.

Таким чином солдати швидко зможуть виявляти вороже обладнання та відрізняти обладнання від дружніх сил. На кожній картці є зображення системи озброєння, її назва, країна, де вона виробляється, країни експорту та основне озброєння.

Фото: The New York Times

Раніше Пентагон випускав подібні карти - на тих колодах була китайська, російська та іранська військова техніка.

Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Заходу необхідно підготуватися до того, щоб постачати Україні зброю і боєприпаси протягом тривалого часу.