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ЗМІ: США готуюють для України пакет допомоги на $6 млрд із системами Patriot

Проте на постачання обладнання, яке замовлять в американських виробників, можуть піти роки.

ЗМІ: США готуюють для України пакет допомоги на $6 млрд із системами Patriot
Фото: EPA

Видання Politico із посиланням на власні джерела стверджує, що Сполучені Штати перебувають на фінальній стадії погодження одного з найбільших пакетів допомоги Україні за весь час.

Вже у п'ятницю під час засідання Контактної групи із оборони України очільник Пентагону Ллойд Остін може оголосити про виділення 6 мільярдів доларів, за які в американських виробників замовлять системи ППО Patriot, артилерійські снаряди, дрони, протидронову зброю та ракети класу "повітря-повітря" для винищувачів. 

Оскільки зброя не буде взята із власних запасів США, а натомість прописана у контрактах із компаніями-постачальниками, на те, щоб вона потрапила до України, можуть знадобитися роки. 

 

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