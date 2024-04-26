ЗМІ: США готуюють для України пакет допомоги на $6 млрд із системами Patriot

Видання Politico із посиланням на власні джерела стверджує, що Сполучені Штати перебувають на фінальній стадії погодження одного з найбільших пакетів допомоги Україні за весь час.
Вже у п'ятницю під час засідання Контактної групи із оборони України очільник Пентагону Ллойд Остін може оголосити про виділення 6 мільярдів доларів, за які в американських виробників замовлять системи ППО Patriot, артилерійські снаряди, дрони, протидронову зброю та ракети класу "повітря-повітря" для винищувачів.
Оскільки зброя не буде взята із власних запасів США, а натомість прописана у контрактах із компаніями-постачальниками, на те, щоб вона потрапила до України, можуть знадобитися роки.
- США виділять 1,6 млрд доларів на зброю українського виробництва.
- Джо Байден ще в лютому дозволив передати Україні далекобійні ракети ATACMS.
- Пентагон оголосив про пакет допомоги на 1 млрд доларів з тим, що потрібно Україні просто зараз.