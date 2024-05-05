Росія зосередила біля Часового Яру 25 тисяч військових, — ОСУВ "Хортиця"

Російська армія на різних ділянках фронту зосередила різну кількість особового складу, зокрема в районі Часового Яру наразі дислокується 25 тисяч російських військових.

Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

За словами речника, який посилається на дані розвідки, росіяни намагаються доукомплектувати свій склад, і підводить нові військові частини.

"Для прикладу, на одному з напрямків він відтягнув свої підрозділи на інший напрямок. Тобто ворог на різних напрямках зосереджує різну кількість свого особового складу", — розповідає Волошин.

Зокрема, як додав речник, в районі Часового Яру ворог зосередив угрупування близько 20-25 тисяч військослужбовців.

Ситуація на Часовоярському напрямку