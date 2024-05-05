Росія зосередила біля Часового Яру 25 тисяч військових, — ОСУВ "Хортиця"

Російська армія на різних ділянках фронту зосередила різну кількість особового складу, зокрема в районі Часового Яру наразі дислокується 25 тисяч російських військових.
Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.
За словами речника, який посилається на дані розвідки, росіяни намагаються доукомплектувати свій склад, і підводить нові військові частини.
"Для прикладу, на одному з напрямків він відтягнув свої підрозділи на інший напрямок. Тобто ворог на різних напрямках зосереджує різну кількість свого особового складу", — розповідає Волошин.
Зокрема, як додав речник, в районі Часового Яру ворог зосередив угрупування близько 20-25 тисяч військослужбовців.
Ситуація на Часовоярському напрямку
- Російська армія продовжує штурмувати околиці Часового Яру на Донецькому напрямку. Наразі між Силами оборони та армією РФ триває велика боротьба за контроль логістичних маршрутів.
- Російська армія намагається обійти околиці Часового Яру біля Богданівки та Іванівського, щоб обійти місто по колу. Сили оборони дають відсіч ворожим атакам.
- Раніше повідомлялося, що російська армія намагається обійти Часів Яр по флангах через інші населені пункти і наразі почала сильніше штурмувати Андріївку та Кліщіївку, західніше Бахмута.
- Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що вище російське воєнне керівництво поставило задачу своїм військам захопити Часів Яр до 9 травня.
- Щоб захопити Часів Яр на Донеччині армія РФ почала використовувати тактику, яка була під час наступу в Авдіївці. Ворог скидає на місто авіабомби.