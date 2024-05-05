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Росія зосередила біля Часового Яру 25 тисяч військових, — ОСУВ "Хортиця"

На різних напрямках ворог зосереджує різну кількість особового складу.

Росія зосередила біля Часового Яру 25 тисяч військових, — ОСУВ "Хортиця"

Російська армія на різних ділянках фронту зосередила різну кількість особового складу, зокрема в районі Часового Яру наразі дислокується 25 тисяч російських військових.

Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

За словами речника, який посилається на дані розвідки, росіяни намагаються доукомплектувати свій склад, і підводить нові військові частини.

"Для прикладу, на одному з напрямків він відтягнув свої підрозділи на інший напрямок. Тобто ворог на різних напрямках зосереджує різну кількість свого особового складу", — розповідає Волошин.

Зокрема, як додав речник, в районі Часового Яру ворог зосередив угрупування близько 20-25 тисяч військослужбовців.

Ситуація на Часовоярському напрямку

  • Російська армія продовжує штурмувати околиці Часового Яру на Донецькому напрямку. Наразі між Силами оборони та армією РФ триває велика боротьба за контроль логістичних маршрутів. 
  • Російська армія намагається обійти околиці Часового Яру біля Богданівки та Іванівського, щоб обійти місто по колу. Сили оборони дають відсіч ворожим атакам.
  • Раніше повідомлялося, що російська армія намагається обійти Часів Яр по флангах через інші населені пункти і наразі почала сильніше штурмувати Андріївку та Кліщіївку, західніше Бахмута.
  • Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що вище російське воєнне керівництво поставило задачу своїм військам захопити Часів Яр до 9 травня.
  • Щоб захопити Часів Яр на Донеччині армія РФ почала використовувати тактику, яка була під час наступу в Авдіївці. Ворог скидає на місто авіабомби.
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