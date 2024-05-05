На Донеччині росіяни скинули з дрона гранату на цивільне авто

У неділю, 5 травня, росіяни атакували безпілотником цивільне авто у с. Михайлівка Покровського району на Донеччині. Попередньо, ворог скинув гранату на авто.

Про це ідеться у повідомленні прокуратури Донецької області.

У момент обстрілу в автівці перебували троє людей, вони дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

З мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями 68-річного чоловіка та жінок 49 та 67 років доставлено до лікарні, де їм надається кваліфікована медична допомога.

Попередньо, російські окупанти застосували для атаки на мирний населений пункт FPV-дрон, споряджений гранатою типу "Ф-1".

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).