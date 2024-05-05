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На Донеччині росіяни скинули з дрона гранату на цивільне авто

Троє людей постраждали.

На Донеччині росіяни скинули з дрона гранату на цивільне авто
Фото: Донецька обласна прокуратура

У неділю, 5 травня, росіяни атакували безпілотником цивільне авто у с. Михайлівка Покровського району на Донеччині. Попередньо, ворог скинув гранату на авто.

Про це ідеться у повідомленні прокуратури Донецької області.

У момент обстрілу в автівці перебували троє людей, вони дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. 

З мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями 68-річного чоловіка та жінок 49 та 67 років доставлено до лікарні, де їм надається кваліфікована медична допомога.     

Попередньо, російські окупанти застосували для атаки на мирний населений пункт FPV-дрон, споряджений гранатою типу "Ф-1". 

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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