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Ворог атакував 10 населених пунктів Запоріжжя

Зафіксовані авіаудари по Оріхову та Роботиному.

Ворог атакував 10 населених пунктів Запоріжжя
обстріли Запоріжжя
Фото: Іван Федоров

Впродовж доби російська армія завдала 345 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок атак зруйновані житлові будинки. 

Про це ідеться у повідомленні глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Впродовж доби окупанти 345 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 10 населених пунктів. Ворог завдав 3 авіаційні удари по Оріхову та Роботиному", — зазначає Федоров.

Також 148 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку, Білогір’я та Новодарівку.

9 обстрілів РСЗВ здійснили по Гуляйполю, Левадному та Роботиному. 185 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Новодарівки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного, Малинівки, Верхньої Терси, Павлівки.  

Надійшло 6 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

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