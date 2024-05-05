Ворог атакував 10 населених пунктів Запоріжжя

Зафіксовані авіаудари по Оріхову та Роботиному.

Впродовж доби російська армія завдала 345 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок атак зруйновані житлові будинки.

Про це ідеться у повідомленні глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Впродовж доби окупанти 345 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 10 населених пунктів. Ворог завдав 3 авіаційні удари по Оріхову та Роботиному", — зазначає Федоров.

Також 148 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку, Білогір’я та Новодарівку.

9 обстрілів РСЗВ здійснили по Гуляйполю, Левадному та Роботиному. 185 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Новодарівки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного, Малинівки, Верхньої Терси, Павлівки.

Надійшло 6 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.