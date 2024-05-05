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​Митрополит Епіфаній привітав українців із Воскресінням Христовим

"Нехай Воскреслий Христос принесе надію і втіху, дарує сили та натхнення продовжувати, попри всі труднощі й випробування!"

​Митрополит Епіфаній привітав українців із Воскресінням Христовим
Епіфаній
Фото: скріншот

Митрополит Київський і всієї України, предстоятель ПЦУ Епіфаній звернувся до українців з посланням, присвяченим Воскресінню Христовому.

Привітання предстоятель ПЦУ оприлюднив у мережі Facebook.

"Сердечно вітаю всіх з нагоди свята над святами – з Пасхою Господньою, зі Світлим Христовим Воскресінням! Це свято – про життя, про перемогу, про надію і віру. Тож нехай Воскреслий Христос по всіх куточках української землі та всюди, де живе і бореться нині українство, принесе надію і втіху, дарує сили та натхнення продовжувати, попри всі труднощі й випробування, – йти вперед, до великої української Перемоги. Христос воскрес!"

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