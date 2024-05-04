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На Донеччині українські захисники збили російський Су-25

“Пташку” збили воїни зі 110-ї окремої механізованої бригади.

На Донеччині українські захисники збили російський Су-25
Су-25
Фото: ДПСУ

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 4 травня повідомив, що на Донеччині українські захисники збили російський Су-25.

“Особливо відзначу воїнів зі 110-ї окремої механізованої бригади за збиття сьогодні чергового російського Су-25 – на Донеччині. Молодці, хлопці!” – сказав президент. 

Нагадаємо, ввечері Генштаб повідомив, що протягом доби на фронті зафіксовано 74 бойових зіткнення. Загалом, ворог завдав 5 ракетних та  56 авіаційних ударів, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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