Ворог сьогодні знову обстрілював місто Нікополь Дніпропетровської області, повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Росіяни поцілили цілили по місту з артилерії та дронами-камікадзе.
Унаслідок постраждала 57-річна жінка. Її госпіталізували в стані середньої тяжкості.
Після обстрілів виникли пожежі у двох домоволодіннях. Вогонь знищив гараж і авто і пошкодив приватний будинок і господарську споруду.
Загалом через ворожі атаки пошкоджено 17 осель, шість господарських споруд, три гаражі, автомобіль і підприємство. Зачепило також близько десяти сонячних панелей і три лінії електропередач.
- Цієї ночі у Павлоградському районі Дніпропетровщини унаслідок атаки пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури та будинки.