Ворог сьогодні знову обстрілював місто Нікополь Дніпропетровської області, повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Росіяни поцілили цілили по місту з артилерії та дронами-камікадзе.

Унаслідок постраждала 57-річна жінка. Її госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Після обстрілів виникли пожежі у двох домоволодіннях. Вогонь знищив гараж і авто і пошкодив приватний будинок і господарську споруду.

Загалом через ворожі атаки пошкоджено 17 осель, шість господарських споруд, три гаражі, автомобіль і підприємство. Зачепило також близько десяти сонячних панелей і три лінії електропередач.

Фото: Телеграм-канал Сергія Лисака

Фото: Телеграм-канал Сергія Лисака