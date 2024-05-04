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РФ поцілила по Нікополю з артилерії і дронів-камікадзе

Унаслідок постраждала 57-річна жінка.

РФ поцілила по Нікополю з артилерії і дронів-камікадзе
Фото: Телеграм-канал Сергія Лисака

Ворог сьогодні знову обстрілював місто Нікополь Дніпропетровської області, повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Росіяни поцілили цілили по місту з артилерії та дронами-камікадзе.

Унаслідок постраждала 57-річна жінка. Її госпіталізували в стані середньої тяжкості.

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Після обстрілів виникли пожежі у двох домоволодіннях. Вогонь знищив гараж і авто і пошкодив приватний будинок і господарську споруду.

Загалом через ворожі атаки пошкоджено 17 осель, шість господарських споруд, три гаражі, автомобіль і підприємство. Зачепило також близько десяти сонячних панелей і три лінії електропередач.

Фото: Телеграм-канал Сергія Лисака

Фото: Телеграм-канал Сергія Лисака

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