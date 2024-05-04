Путіна потрібно тримати у невизначеності про кроки Заходу щодо війни, ‒ Сікорський

Лідера росіян Володимира Путіна потрібно тримати в невизначеності щодо можливих кроків Заходу з приводу війни в Україні.
Про це він заявив в інтерв’ю BBC World, пише “Європейська правда”, посилаючись на слова президента Франції Еммануеля Макрона про допустимість введення військ в Україну.
Сікорський заявив, що правильно поставити Путіна в ситуацію, коли він не впевнений, що Захід буде робити, замість того, щоб заздалегідь виключати певні варіанти розвитку подій.
У відповідь на запитання, чи розглядає Польща можливість відправки своїх військ, міністр заявив: “Ми не будемо розкривати наші карти. Нехай Путін думає про те, що ми будемо робити”.
Глава польської дипломатії сказав, що війна може закінчитися лише тоді, коли Путін зрозуміє, що ціна її продовження, з точки зору людських життів і фінансових витрат, є вищою, ніж мета, яку він хоче досягти. Однак, аби Путін це зрозумів, потрібно більше часу.
Коментуючи питання дипломатичних перемовин щодо завершення війни Сікорський підкреслив, що потенційних посередників не бракує, йдеться про Туреччину та ООН. “Китай дійсно міг би змусити Путіна припинити цю війну. Але я не бачу жодних ознак того, що Путін хоче вести переговори”, ‒ додав очільник польського МЗС.
- Президент Франції Емманюель Макрон в інтерв’ю виданню The Economist 2 травня допустив введення військ в Україну у разі прориву фронту Росією. Він додав, що наразі такого запиту від Києва немає.
- Нещодавно заявив, що існує ризик загибелі Європи. Макрон закликав збільшити оборонні зусилля. Президент Франції попередив, що не можна дозволити Росії перемогти в Україні.
- Резонансну заяву про можливість відправки військ в Україну президент Франції зробив ще в лютому. Він заявив, що під час організованого ним саміту у Парижі лідери європейських країн обговорювали питання щодо спрямування до України своїх військ.
- Більшість країн ЄС уже заявили, що про допомогу Україні їхніми військами навіть мови не може бути, однак деякі країни, як Естонія, не такі категоричні. Прем'єрка Кая Каллас зазначила, що західним лідерам не можна виключати відправлення наземних військ в Україну.
- Президент Чехії Петр Павел за тиждень після зустрічі із президентом Франції Емануелем Макроном зазначив, що війська НАТО могли б здійснювати підтримку безпосередньо на території України, оскільки це не порушувало б жодних міжнародних правил. Він нагадав, що після нападу Росії на Крим і Донецьку та Луганську області натівські інструктори працювали на території України.
- Пізніше Зеленський пояснив, що пропозиція відправити військових НАТО стосувалася тренувальних місій інструкторів, а не армій.
- За даними LB.ua, про можливість відправки іноземних військ в Україну в ЄС дискутують вже деякий час, але поки що йдеться лише про можливість надання невідкладної допомоги у разі якоїсь критичної для України ситуації на фронті. Більше про це – в тексті "Чи прийдуть війська членів НАТО на український фронт і до чого тут Орбан" на LB.