Путіна потрібно тримати у невизначеності про кроки Заходу щодо війни, ‒ Сікорський

“Ми не будемо розкривати наші карти. Нехай Путін думає про те, що ми будемо робити”, заявив очільник польського МЗС.

Лідера росіян Володимира Путіна потрібно тримати в невизначеності щодо можливих кроків Заходу з приводу війни в Україні.

Про це він заявив в інтерв’ю BBC World, пише “Європейська правда”, посилаючись на слова президента Франції Еммануеля Макрона про допустимість введення військ в Україну.

Сікорський заявив, що правильно поставити Путіна в ситуацію, коли він не впевнений, що Захід буде робити, замість того, щоб заздалегідь виключати певні варіанти розвитку подій.

У відповідь на запитання, чи розглядає Польща можливість відправки своїх військ, міністр заявив: “Ми не будемо розкривати наші карти. Нехай Путін думає про те, що ми будемо робити”.

Глава польської дипломатії сказав, що війна може закінчитися лише тоді, коли Путін зрозуміє, що ціна її продовження, з точки зору людських життів і фінансових витрат, є вищою, ніж мета, яку він хоче досягти. Однак, аби Путін це зрозумів, потрібно більше часу.

Коментуючи питання дипломатичних перемовин щодо завершення війни Сікорський підкреслив, що потенційних посередників не бракує, йдеться про Туреччину та ООН. “Китай дійсно міг би змусити Путіна припинити цю війну. Але я не бачу жодних ознак того, що Путін хоче вести переговори”, ‒ додав очільник польського МЗС.