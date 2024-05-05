Від отриманих травм він помер на місці.

У тимчасово окупованому Бердянську ліквідували співробітника виправної колонії.

Про це повідомила очільниця Бердянської МВА Вікторія Галіціна.

"У Бердянську підірвали колаборанта. Сьогодні було ліквідовано співробітника окупаційної виправничої колонії. Вибуховий пристрій був закладений під автівку. Від отриманих травм він помер на місці", - написала вона в Telegram.

Слідчий комітет РФ заявив, що 5 травня під автомобіль заклали вибуховий пристрій, де він спрацював. В результаті співробітник колонії загинув. Особа загиблого не розкривається.

У Telegram з'явилася інформація, що загиблий - Ананьєвський Євген Олександрович - один із організаторів катівень на території Бердянської виправної колонії №77, де він обіймав свою окупаційну посаду.

Оновлено. В ГУР Міноборони підтвердили знищення колаборанта.

"5 травня 2024 року близько 9:40 у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області вибухнув автомобіль Ford Kuga, який належав Ананьєвському Євгену Олександровичу. Ананьєвський ― один із організаторів катівень на території Бердянської виправної колонії №77, де він обіймав свою окупаційну посаду. Внаслідок підриву причетного до тортур над українськими полоненими євгена ананьєвського ліквідовано", - йдеться в повідомленні.

У Бердянську підірвали колаборанта