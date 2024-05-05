На Запоріжжі бійці ПвК "Схід" знищили ворожий дрон "ZALA"

Підрозділ ПвК "Схід" знищив російський розвідувальний безпілотник типу ZALA.
Про це повідомляє ПвК "Схід" у Фейсбуці.
"В Запорізькій області підрозділом Повітряного командування "Схід" знищено БПЛА ZALA", — ідеться в повідомленні.
Росіяни запустили розвідувальний дрон над Запорізькою областю.
Підрозділ ПвК "Схід" знищив російський розвідувальний безпілотник типу ZALA.
Про це повідомляє ПвК "Схід" у Фейсбуці.
"В Запорізькій області підрозділом Повітряного командування "Схід" знищено БПЛА ZALA", — ідеться в повідомленні.