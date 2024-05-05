На Запоріжжі бійці ПвК "Схід" знищили ворожий дрон "ZALA"

"В Запорізькій області підрозділом Повітряного командування "Схід" знищено БПЛА ZALA", — ідеться в повідомленні.

Про це повідомляє ПвК "Схід" у Фейсбуці.

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