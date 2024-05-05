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На Запоріжжі бійці ПвК "Схід" знищили ворожий дрон "ZALA"

Росіяни запустили розвідувальний дрон над Запорізькою областю.

На Запоріжжі бійці ПвК "Схід" знищили ворожий дрон "ZALA"
Фото: 58 окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського

Підрозділ ПвК "Схід" знищив російський розвідувальний безпілотник типу ZALA.

Про це повідомляє ПвК "Схід" у Фейсбуці.

"В Запорізькій області підрозділом Повітряного командування "Схід" знищено БПЛА ZALA", — ідеться в повідомленні.

Фото: ПвК "Схід"

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