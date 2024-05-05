Останні масовані атаки завдали українській енергетиці збитків на понад $1 мільярд, – Герман Галущенко

Після хвилі масованих російських атак на об’єкти української енергетичної інфраструктури протягом останніх місяців ситуація в енергосистемі досить складна. Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі Національного телемарафону «Єдині новини», пише пресслужба Міненерго. «На сьогодні йдеться про суми збитків на понад мільярд доларів. Але атаки продовжуються, і очевидно, що збитки будуть зростати», — зазначив він. Міністр наголосив, що основних пошкоджень внаслідок масованих атак зазнали об’єкти теплової та гідрогенерації, а також системи передачі електроенергії. Водночас тривають щоденні атаки на різні види енергооб’єктів дронами, балістикою або артилерією. «Система на сьогодні стабільна, але ситуація досить складна», — зазначив міністр і додав, що завдяки сприятливим погодним умовам енергосистему вдається балансувати потужностями ВДЕ. Водночас у деяких регіонах, зокрема в Харкові, який щоденно піддається ворожим обстрілам, діють обмеження електропостачання. В області здійснюються роботи для стабілізації ситуації та підготовки до проходження осінньо-зимового періоду. Для проведення відновлювальних і ремонтних робіт, а також нарощування потужностей маневрової генерації залучається допомога міжнародних партнерів.

Що відомо про останні масовані російські атаки на українську енергосистему