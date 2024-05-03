Йдеться про недіючі контракти на постачання російського газу.

Німецька енергетична компанія Uniper вимагає в суді від “Газпрому” 15 млрд доларів

Німецька енергетична компанія Uniper сподівається, що зможе через Стокгольмський арбітраж заставити “Газпром” відшкодувати збитки у розмірі понад 15 млрд доларів.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Після того як “Газпром” припинив поставки газу своєму найбільшому європейському клієнту Uniper, уряду Німеччини прийшлось рятувати енергетичного гіганта.

В результаті німецький концерн повністю замістив обсяги російського газу за рахунок інших постачальників.

Втім, контракти з "Газпромом", які діють до 2035 року, все ще залишаються юридично чинними. Ці контракти покривають 250 терават-годин газу, що еквівалентно чверті попиту на газ у Німеччині.

Водночас, оскільки ЄС не наклав санкції на російський газ, для Uniper немає правових підстав розірвати контракти.

"Цю проблему необхідно вирішити, оскільки вона може створити ризики для можливого IPO", - сказав один із співрозмовників, і додав, що це може відлякати потенційних інвесторів.

Німеччина готується повернути на фондовий ринок 99,12% акцій Uniper. Ймовірно, що Берлін може спробувати продати 20-30% наступного року.

Російський газовий монополіст "Газпром" прозвітував про перші за 25 років збитки за міжнародними стандартами фінансової звітності. За 2023 рік корпорація втратила 629 мільярдів рублів (близько 6,8 млрд доларів). Причиною стало різке скорочення постачання до Європи.

Австрія планує розірвати довгостроковий контракт енергетичної компанії OMV на купівлю газу в Газпрому на фоні високих цін на імпорт.