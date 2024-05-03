Хмельниччині виділять 1,45 млрд грн у межах платформи «Зроблено в Україні»

Сума не остаточна, оскільки що активніше бізнеси регіону подаватимуться на програми допомоги, то більше коштів зможуть отримати.

Президент Володимир Зеленський на нараді у Хмельницькій області 3 травня 2024 року

Президент Володимир Зеленський під час візиту на Хмельниччину взяв участь у презентації платформи «Зроблено в Україні».

Як повідомила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко, у межах цієї платформи область отримає щонайменше 1,45 млрд грн. Наразі сума не остаточна, оскільки що активніше бізнеси регіону подаватимуться на програми допомоги, то більше коштів зможуть отримати.

Зеленський наголосив на важливості забезпечення стабільної роботи енергосистеми області та захисту цивільного населення від ракетних атак.