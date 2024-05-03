Хмельниччині виділять 1,45 млрд грн у межах платформи «Зроблено в Україні»

Президент Володимир Зеленський під час візиту на Хмельниччину взяв участь у презентації платформи «Зроблено в Україні».
Як повідомила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко, у межах цієї платформи область отримає щонайменше 1,45 млрд грн. Наразі сума не остаточна, оскільки що активніше бізнеси регіону подаватимуться на програми допомоги, то більше коштів зможуть отримати.
Зеленський наголосив на важливості забезпечення стабільної роботи енергосистеми області та захисту цивільного населення від ракетних атак.
- Під візиту на Хмельниччину Президент призначив керівника ОВА, обов'язки якого виконував Сергій Тюрін.
- Також глава держави провів нараду із безпекових питань і нагородив поранених захисників.