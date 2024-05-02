Компанія, якій належить сервіс PornHub, зареєструвалася платником ПДВ в Україні

Компанія, якій належить сервіс PornHub, врешті зареєструвалася платником ПДВ, як постачальник електронних послуг.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Дякую PornHub за повагу до наших податкових законів! Компанія, якій належить сервіс PornHub, врешті зареєструвалася платником ПДВ, як постачальник електронних послуг", – написав Гетманцев у телеграмі.

Він додав, що компанія приєналася до сервісу Only Fans, який вже поповнив бюджет України на $0,7 млн за I квартал.

Гетманцев зазначив, що найбільші платники ПДВ з цифрових послуг задекларували та сплатили понад 2 млрд гривень ще до настання граничного строку. Йдеться про:

Google

Apple

META platforms

Valve corporation

"Загалом можна відмітити векторну позитивну динаміку: великі міжнародні цифрові компанії знаходять український ринок економічно привабливим; зростає чесна конкуренція на ринку цифрових послуг; відповідальний бізнес працює на укріплення Української економіки та Держави", – зазначив політик.

У грудні минулого року Державна податкова служба України оштрафувала за несплату податків "на Google"компанію-власника сайту обміну та перегляду порнографічних відеороликів Pornhub. Сума штрафу склала більш як 5000 доларів. Повідомлення про штраф податкова надіслала компанії та до Агенства доходу Канади.