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Компанія, якій належить сервіс PornHub, зареєструвалася платником ПДВ в Україні

Сервіс зареєстрували як постачальника електронних послуг.

Компанія, якій належить сервіс PornHub, зареєструвалася платником ПДВ в Україні
Pornhub
Фото: cnews.ru

Компанія, якій належить сервіс PornHub, врешті зареєструвалася платником ПДВ, як постачальник електронних послуг.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Дякую PornHub за повагу до наших податкових законів! Компанія, якій належить сервіс PornHub, врешті зареєструвалася платником ПДВ, як постачальник електронних послуг", – написав Гетманцев у телеграмі.

Він додав, що компанія приєналася до сервісу Only Fans, який вже поповнив бюджет України на $0,7 млн за I квартал. 

Гетманцев зазначив, що найбільші платники ПДВ з цифрових послуг задекларували та сплатили понад 2 млрд гривень ще до настання граничного строку. Йдеться про: 

  • Google 
  • Apple 
  • META platforms 
  • Valve corporation 

 "Загалом можна відмітити векторну позитивну динаміку: великі міжнародні цифрові компанії знаходять український ринок економічно привабливим; зростає чесна конкуренція на ринку цифрових послуг;  відповідальний бізнес працює на укріплення Української економіки та Держави", – зазначив політик. 

У грудні минулого року Державна податкова служба України оштрафувала за несплату податків "на Google"компанію-власника сайту обміну та перегляду порнографічних відеороликів Pornhub. Сума штрафу склала більш як 5000 доларів. Повідомлення про штраф податкова надіслала компанії та до Агенства доходу Канади.

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