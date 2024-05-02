Від початку року Кабмін залучив понад 155 млрд грн в еквіваленті від продажу військових облігацій

Із початку 2024 року уряд залучив від продажу військових облігацій на аукціонах понад 155 млрд грн в еквіваленті, а загалом упродовж воєнного стану – більш ніж 973 млрд грн в еквіваленті.
Про це йдеться на сайті Національного банку України.
За даними Депозитарію НБУ, на аукціонах залучили:
- 102 876,7 млн грн,
- 763,6 млн дол. США
- 557,2 млн євро.
На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямували 26,1 млрд грн., 810,9 млн дол. та 555,5 млн євро.
"Протягом січня – квітня 2024 року запозичення Міністерства фінансів на внутрішньому борговому ринку на 74 921,2 млн грн в еквіваленті перевищували виплати за облігаціями внутрішньої державної позики, зокрема в квітні – на 35 670,3 млн грн в еквіваленті. Роловер вкладень у ОВДП (співвідношення номіналу проданих на аукціонах та погашених відповідно до умов їх випуску цінних паперів) за січень – квітень становить 162% у всіх валютах за поточним офіційним курсом", - зазначив Нацбанк.
Щоб активізувати внутрішній борговий ринок НБУ надав можливість банкам покривати до 50% від загального обсягу обов’язкових резервів за рахунок бенчмарк-ОВДП з визначеного переліку та поступово розширював відповідний перелік.
Крім того, Національний банк дав змогу нерезидентам переказувати за кордон кошти, отримані від сплати відсотків за ОВДП після 1 квітня 2023 року за умови дотримання ними мінімального безперервного строку володіння облігаціями до моменту отримання відсотків.
Кабмін зі свого боку пропонує ставки за ОВДП на ринковому рівні. Так, у квітні року максимальна дохідність військових облігацій становила у гривні 18,30% річних, в євро – 3,25% річних. Розміщення ОВДП в доларах минулого місяця не проводили.
- 30 квітня Міністерство фінансів розмістило військові облігації на 7,2 мільярда гривень.