Від початку року Кабмін залучив понад 155 млрд грн в еквіваленті від продажу військових облігацій

На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямували 26,1 млрд грн., $810,9 млн та 555,5 млн євро.

Із початку 2024 року уряд залучив від продажу військових облігацій на аукціонах понад 155 млрд грн в еквіваленті, а загалом упродовж воєнного стану – більш ніж 973 млрд грн в еквіваленті.

Про це йдеться на сайті Національного банку України.

За даними Депозитарію НБУ, на аукціонах залучили:

102 876,7 млн грн,

763,6 млн дол. США

557,2 млн євро.

На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямували 26,1 млрд грн., 810,9 млн дол. та 555,5 млн євро.

"Протягом січня – квітня 2024 року запозичення Міністерства фінансів на внутрішньому борговому ринку на 74 921,2 млн грн в еквіваленті перевищували виплати за облігаціями внутрішньої державної позики, зокрема в квітні – на 35 670,3 млн грн в еквіваленті. Роловер вкладень у ОВДП (співвідношення номіналу проданих на аукціонах та погашених відповідно до умов їх випуску цінних паперів) за січень – квітень становить 162% у всіх валютах за поточним офіційним курсом", - зазначив Нацбанк.

Щоб активізувати внутрішній борговий ринок НБУ надав можливість банкам покривати до 50% від загального обсягу обов’язкових резервів за рахунок бенчмарк-ОВДП з визначеного переліку та поступово розширював відповідний перелік.

Крім того, Національний банк дав змогу нерезидентам переказувати за кордон кошти, отримані від сплати відсотків за ОВДП після 1 квітня 2023 року за умови дотримання ними мінімального безперервного строку володіння облігаціями до моменту отримання відсотків.

Кабмін зі свого боку пропонує ставки за ОВДП на ринковому рівні. Так, у квітні року максимальна дохідність військових облігацій становила у гривні 18,30% річних, в євро – 3,25% річних. Розміщення ОВДП в доларах минулого місяця не проводили.