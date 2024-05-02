Андрющенко: росіяни запустили перший потяг залізницею, яку будує в Приазов’ї

Росія запустила перший потяг з Маріупольського порту до станції Волноваха. Цей логістичний саршрут повинен стати альтернативою Керченському мосту, пише радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Перший потяг з Маріупольського порту до станція Волноваха сьогодні вийшов з порту. З урахування швидкості розбудови залізниці в районі с. Гранітне, цю новину в хороші записати важко", — зазначив він.

Також в Маріупольському порту зафіксовано нову партію бетоних укріплень для фортифікацій поміж будівельних панелів.