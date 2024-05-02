Андрющенко: росіяни запустили перший потяг залізницею, яку будує в Приазов’ї

Росія запустила перший потяг з Маріупольського порту до станції Волноваха. Цей логістичний саршрут повинен стати альтернативою Керченському мосту, пише радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Перший потяг з Маріупольського порту до станція Волноваха сьогодні вийшов з порту. З урахування швидкості розбудови залізниці в районі с. Гранітне, цю новину в хороші записати важко", — зазначив він.
Також в Маріупольському порту зафіксовано нову партію бетоних укріплень для фортифікацій поміж будівельних панелів.
- У вересні 2023 року стало відомо, що окупанти намагаються побудувати пряме залізничне сполучення між захопленими Маріуполем, Волновахою та Донецьком.
- Росіяни використовують залізницю для переміщення живої сили та зброї, тому залізниця залишається головним стратегічним об'єктом російських військ.