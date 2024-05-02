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Андрющенко: росіяни запустили перший потяг залізницею, яку будує в Приазов’ї

Залізниця міст має стати альтернативою Керченському мосту.

Андрющенко: росіяни запустили перший потяг залізницею, яку будує в Приазов’ї
Фото: скріншот

Росія запустила перший потяг з Маріупольського порту до станції Волноваха. Цей логістичний саршрут повинен стати альтернативою Керченському мосту, пише радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Перший потяг з Маріупольського порту до станція Волноваха сьогодні вийшов з порту. З урахування швидкості розбудови залізниці в районі с. Гранітне, цю новину в хороші записати важко", — зазначив він.

Також в Маріупольському порту зафіксовано нову партію бетоних укріплень для фортифікацій поміж будівельних панелів. 

 

  • У вересні 2023 року стало відомо, що окупанти намагаються побудувати пряме залізничне сполучення між захопленими Маріуполем, Волновахою та Донецьком.
  • Росіяни використовують залізницю для переміщення живої сили та зброї, тому залізниця залишається головним стратегічним об'єктом російських військ.
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