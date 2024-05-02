Фото: Іван Станіславський Прощання з полеглими захисниками

Сьогодні, 2 травня, Львів провів у останню путь трьох військовослужбовців. Тарас Осьмякевич, Геннадій Палієвець, Олександр Голубков загинули від рук російських окупантів, захищаючи Україну наприкінці квітня. Усі троє Героїв були львів’янами.

Чин похорону за полеглими захисниками пройшов у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла.

Фото: Іван Станіславський

Тарас Осьмякевич народився 28 лютого 2000 року у Львові.

Навчався у Львівській гімназії «Престиж». Протягом 2015-2019 років здобував освіту в Екологічному коледжі Львівського національного аграрного університету. Згодом заочно навчався у ЛНУП. Захоплювався рукопашним боєм, BMX-рейсингом, паркуром та офф-роуд ралі. З початком повномасштабного вторгнення РФ добровольцем став на захист Батьківщини від окупантів до складу 2-ї окремої Галицької бригади Національної гвардії України. У січні 2023 року був переведений до 4-ї бригади імені Героя України сержанта Сергія Михальчука (бригада «Рубіж»). Виконував бойові завдання на Донеччині. За особисту мужність був нагороджений нагрудним знаком «За чин». Загинув 27 квітня 2024 року. У Тараса Осьмякевича залишилися мама, дідусь та наречена.

Фото: Іван Станіславський

Геннадій Палієвець народився 6 червня 1968 року у Львові.

Навчався у середній школі №2, згодом здобув професійно-технічну освіту у місті Львові. Займався ремонтними роботами. У вільний час захоплювався малюванням, майстерно писав ікони. З початком повномасштабного вторгнення, попри відсутність бойового досвіду, добровільно став на захист Батьківщини від окупантів. Виконував завдання із захисту суверенітету та територіальної цілісності держави у складі 58-ї ОМБ імені гетьмана Івана Виговського. Боронив державу на території Донецької області. Загинув 26 квітня 2024 року. У Геннадія Палієвця залишилися дружина та п’ятеро дітей.

Олександр Голубков 10 жовтня 1988 року у Львові.

Фото: Іван Станіславський Олександр Голубков

Навчався у середній школі № 90 міста Львова. Працював у будівельній сфері. Обожнював тварин. У серпні 2023 року став на захист Батьківщини від російських загарбників. Боровся із ворогом спершу на Харківщині, а протягом останнього періоду – на Донеччині у складі 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша. Загинув 28 квітня 2024 року. У Олександра Голубкова залишилися бабуся, мама, сестра, двоє доньок та дядько.

Поховали воїнів на Личаківському кладовищі у Львові.

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський Прощання з полеглими захисниками

Фото: Іван Станіславський Прощання з полеглими захисниками

Фото: Іван Станіславський Під час прощання з полеглими захисниками

Фото: Іван Станіславський Прощання з полеглими захисниками

Фото: Іван Станіславський Прощання з полеглими захисниками

Фото: Іван Станіславський Прощання з полеглими захисниками