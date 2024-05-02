У телемарафоні "Єдині новини" хочуть запустити комерційну рекламу, - "Детектор медіа"

Раніше в межах телемарафону виходила лише соціальна реклама.

У телемарафоні "Єдині новини" планують запустити комерційну рекламу.

Про це повідомляє "Детектор Медіа".

Депутат Володимир В’ятрович під час обговорення питання про тиск на "Суспільне" на засіданні парламентського Комітету гуманітарної та інформаційної політики запитав представників Національної суспільної телерадіокомпанії України, чи правда, що в телемарафоні хочуть відновити комерційну рекламу.

"Така дискусія ведеться", - відповів голова правління НСТУ Микола Чернотицький.

Голова наглядової ради НСТУ Світлана Остапа додала, що, на її думку, це - одна з причин того, що "Суспільне" хочуть викинути з вечірнього прайму, і все "скидається на картельну змову".

Раніше в межах телемарафону виходила лише соціальна реклама.

Протягом першого кварталу 2024 року в ефірі телемарафону було реалізовано 12 соціальних промокампаній. У межах цих кампаній було створено понад 132 соціальних ролики, які транслювалися в ефірі марафону 9100 разів.

Днями Держдеп США оприлюднив звіт про дотримання прав людини в Україні в 2023 році, де було зазначено, що створення спільного телемарафону "Єдині новини", до виробництва якого не допустили низку каналів (5 канал, Прямий, «Еспресо»), забезпечує владі "безпрецедентний рівень контролю за теленовинами у праймтайм".