У телемарафоні "Єдині новини" хочуть запустити комерційну рекламу, - "Детектор медіа"

У телемарафоні "Єдині новини" планують запустити комерційну рекламу.
Про це повідомляє "Детектор Медіа".
Депутат Володимир В’ятрович під час обговорення питання про тиск на "Суспільне" на засіданні парламентського Комітету гуманітарної та інформаційної політики запитав представників Національної суспільної телерадіокомпанії України, чи правда, що в телемарафоні хочуть відновити комерційну рекламу.
"Така дискусія ведеться", - відповів голова правління НСТУ Микола Чернотицький.
Голова наглядової ради НСТУ Світлана Остапа додала, що, на її думку, це - одна з причин того, що "Суспільне" хочуть викинути з вечірнього прайму, і все "скидається на картельну змову".
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Раніше в межах телемарафону виходила лише соціальна реклама.
Протягом першого кварталу 2024 року в ефірі телемарафону було реалізовано 12 соціальних промокампаній. У межах цих кампаній було створено понад 132 соціальних ролики, які транслювалися в ефірі марафону 9100 разів.
Днями Держдеп США оприлюднив звіт про дотримання прав людини в Україні в 2023 році, де було зазначено, що створення спільного телемарафону "Єдині новини", до виробництва якого не допустили низку каналів (5 канал, Прямий, «Еспресо»), забезпечує владі "безпрецедентний рівень контролю за теленовинами у праймтайм".
- Телемарафон транслюється в ефірі кількох загальнонаціональних каналів з 26 лютого 2022 року після початку широкомасштабного вторгнення Росії. Низка телеканалів почала спільне мовлення в рамках телемарафону: "Рада", 1+1, "Суспільне", ICTV/СТБ, "Інтер" та "Україна 24", який потім замінив канал "Ми Україна".
- За даними опитувань, 50% українців не дивляться національний телемарафон, 13% – дивляться регулярно, 37% – час від часу. 14% опитаних серед тих, хто регулярно/час від часу дивиться телемарафон, повністю довіряють інформації в ефірах телемарафону, 57% – скоріше довіряють, 14% – скоріше не довіряють, 3% – цілком не довіряють, 12% – не змогли визначитися з відповіддю.
- 21% опитаних вважають, що трансляцію телемарафону потрібно скасовувати, 20% – скоріше скасовувати, 24% – скоріше не скасовувати, 14% – не потрібно скасовувати, 21% – не змогли визначитися з відповіддю.
- Дослідження свідчать, що довіра опитаних українців до телемарафону продовжує падати. Якщо між травнем 2022 і жовтнем 2023 частка тих, хто довіряє, знизилася з 69% до 48%, то до грудня 2023 показник знизився до 43%.
- Фінансується телемарафон із державного бюджету немалими коштами. На 2024 на телемарафон та інші інформаційні проєкти заклали 1,94 млрд гривень. В Офісі президента говорили, що не бачать причин закривати телемарафон, але обіцяли, що його буде переформатовано.
- 15 квітня премʼєр-міністр України Денис Шмигаль відповів на петицію щодо переспрямування коштів, призначених для виробництва телемарафонів "Єдині новини" і телеканалу "FreeДом", на фінансування безпілотників та пікапів для ЗСУ. Він назвав недоцільним перенаправлення коштів. Перед тим, 29 березня голова Рахункової палати України Ольга Піщанська сказала, що Рахункова палата перевірить ефективне і цільове використання бюджетних коштів на фінансування телемарафону, коли з'явиться можливість.
- На початку квітня Міністерство культури та інформаційної політики підтвердило телеканалам, які беруть участь у телемарафоні, статус критично важливих для функціонування економіки й забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.