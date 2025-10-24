Премʼєр провінції Онтаріо Даг Форд пообіцяв відкликати політичну рекламу про шкоду тарифів

Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Сьогодні вранці Росія вдарила ракетами по одному з навчальних підрозділів ЗСУ, є загиблі та поранені
Сьогодні вранці Росія вдарила ракетами по одному з навчальних підрозділів ЗСУ, є загиблі та поранені
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
ГоловнаСвіт

Премʼєр провінції Онтаріо Даг Форд пообіцяв відкликати політичну рекламу про шкоду тарифів

Раніше через цю рекламу Трамп призупинив торговельні перемовини з Канадою.

Премʼєр провінції Онтаріо Даг Форд пообіцяв відкликати політичну рекламу про шкоду тарифів
Даг Форд
Фото: CNBC

Премʼєр-міністр канадської провінції Онтаріо Даг Форд повідомив, що відкличе політичну рекламу про шкоду тарифів.

“Нашим наміром завжди було розпочати розмову про те, яку економіку хочуть побудувати американці, та про вплив тарифів на працівників і бізнес. Ми досягли своєї мети, охопивши найвищу американську аудиторію. Я доручив своїй команді продовжувати доносити наше повідомлення до американців протягом вихідних, щоб ми могли транслювати нашу рекламу під час перших двох ігор Світової серії”, - написав Форд.

Втім, в результаті розмови з прем'єр-міністром Карні Даг Форд вирішив з понеділка призупинити свою рекламну кампанію в США, щоб торговельні переговори могли відновитися.

"Люди обрали наш уряд, щоб захистити Онтаріо – наших працівників, підприємства, сім'ї та громади. Саме це я і роблю. Як я вже сказав сьогодні: Канада і США – сусіди, друзі та союзники. Разом ми набагато сильніші", – підсумував Даг Форд.

  • Президент США Дональд Трамп заявив, що припинив торговельні переговори з Канадою у відповідь на рекламну кампанію проти тарифів, запущену провінцією Онтаріо, що спричинило нову торговельну кризу з північним сусідом Америки.
  • Трамп поскаржився, що реклама, яка транслювалася у США, містила "голос колишнього республіканського президента Рональда Рейгана, який негативно висловлюється про тарифи".
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies