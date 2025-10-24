Премʼєр провінції Онтаріо Даг Форд пообіцяв відкликати політичну рекламу про шкоду тарифів

Премʼєр-міністр канадської провінції Онтаріо Даг Форд повідомив, що відкличе політичну рекламу про шкоду тарифів.

“Нашим наміром завжди було розпочати розмову про те, яку економіку хочуть побудувати американці, та про вплив тарифів на працівників і бізнес. Ми досягли своєї мети, охопивши найвищу американську аудиторію. Я доручив своїй команді продовжувати доносити наше повідомлення до американців протягом вихідних, щоб ми могли транслювати нашу рекламу під час перших двох ігор Світової серії”, - написав Форд.

Втім, в результаті розмови з прем'єр-міністром Карні Даг Форд вирішив з понеділка призупинити свою рекламну кампанію в США, щоб торговельні переговори могли відновитися.

"Люди обрали наш уряд, щоб захистити Онтаріо – наших працівників, підприємства, сім'ї та громади. Саме це я і роблю. Як я вже сказав сьогодні: Канада і США – сусіди, друзі та союзники. Разом ми набагато сильніші", – підсумував Даг Форд.