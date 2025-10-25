Нові санкції США та європейців проти Росії: "Подивимося, що буде за шість місяців"

Аналітики своєю чергою називають санкції адміністрації Дональда Трампа проти "Роснефти" та "ЛУКОЙЛа" найжорсткішими енергетичними обмеженнями США за останні два роки.

Метою нових заходів союзники України називають перекриття фінансових потоків, які Кремль спрямовує на продовження війни проти України. "Путіну дедалі важче фінансувати цю війну" , – зазначила топдипломатка ЄС Кая Каллас.

Цього місяця Велика Британія, Сполучені Штати та Євросоюз запровадили низку нових антиросійських санкцій, спрямованих зокрема й на енергетичний сектор Росії. Під обмеженнями опинилися дві найбільші енергетичні компанії РФ — "Лукойл" і "Роснефть".

Британія

Під 90 нових обмежень потрапили найбільші нафтові компанії, їхні міжнародні партнери та "тіньовий флот".

Фото: news.err.ee Kiwala— танкер ‘тіньового флоту’ РФ, який використовується для обходу санкцій, і був внесений до чорного списку ЄС за транспортування російської нафти та нещодавно затриманий в Естонії.

За даними уряду Великої Британії, нові заходи мають на меті "вилучити російську нафту з ринку" та перекрити фінансові потоки, які Кремль спрямовує на продовження війни проти України.

Під обмеження потрапили:

дві найбільші енергетичні компанії РФ — "Лукойл" і "Роснефть", яка забезпечує майже половину всього видобутку нафти в Росії та 6% на світовому ринку;

44 танкери "тіньового флоту", що транспортують російську нафту в обхід попередніх санкцій;

чотири нафтові термінали в Китаї;

індійська компанія Nayara Energy Limited, яка лише у 2024 році імпортувала російської нафти на понад 5 мільярдів доларів.

Таким чином, під британськими обмеженнями нині перебувають усі чотири ключові нафтові гіганти РФ, позаяк ще в січні 2025 року були запроваджені санкції проти "Газпром нафти" та "Сургутнефтегазу".

США

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти великих російських нафтових компаній через "відсутність серйозної відданості Росії мирному процесу для припинення війни в Україні”, — йдеться у повідомленні пресслужби Мінфіну США.

Додаткові санкції спрямовані проти двох найбільших російських нафтових компаній - “Роснефть” та “Лукойл”, а також низки російських дочірніх компаній “Роснефті” та “Лукойлу”. Обмеження поширюються на всі суб'єкти господарювання, що належать “Роснефті” та “Лукойлу” на 50% або більше, прямо чи опосередковано.

Фото: EPA/UPG

Загалом забороняються усі операції осіб США або в межах (або транзитом) США, які стосуються будь-якого майна чи частки у власності заблокованих осіб.

Порушення санкцій США може призвести до накладення цивільних або кримінальних санкцій на осіб США та іноземних держав.

Мінфін США дав компаніям час до 21 листопада для завершення операцій з російськими нафтовими виробниками. Зокрема Індія, яка є одним із найбільших імпортерів російської нафти, за інформацією Reuters, готується різко скоротити закупівлі після санкцій США.

Аналітики називають санкції адміністрації Дональда Трампа проти "Роснефти" та "Лукойла" найжорсткішими енергетичними обмеженнями США за останні два роки. Під санкції потрапили понад 30 дочірніх структур обох компаній, включно з виробничими та транспортними філіями — фактично тими, що забезпечують головну фінансову артерію російського бюджету. Лише три філії "ЛУКОЙЛа" — Lukoil Perm, Lukoil West Siberia і Lukoil Kaliningradmorneft — переробляють понад 40 млн тонн нафти на рік, або близько 15% загального видобутку Росії.

Санкційний список також охопив логістичні компанії Rosnefteflot і Prime Shipping, які контролюють майже третину морських перевезень російської нафти. За оцінками CREA, саме цей сегмент забезпечує Кремлю близько 1,5–2 млрд доларів щомісяця. Реакція ринку була миттєвою: акції "Лукойла" на Московській біржі впали на 3,4%, "Роснефті" — на 4,1%, а капіталізація обох компаній скоротилася більш ніж на 12 млрд доларів.

Звісно, Путін традиційно заявив, що запроваджені Сполученими Штатами нові санкції проти “Роснафти” та “Лукойла” не вплинуть на економіку РФ. На що президент США Дональд Трамп зауважив, що ефект від запроваджених ним санкцій можна буде побачити згодом.

«Радий, що він так вважає. Це добре. Подивимося, що буде за шість місяців», — сказав Трамп.

Фото: EPA/UPG Президент США Дональд Трамп спілкується з журналістами на галявині Білого дому, Вашингтон 24 жовтня 2025 року.

Водночас Угорщина, за словами її прем'єр-міністра Віктора Орбана, шукає спосіб обійти санкції США щодо російських нафтових компаній, які мають набути чинності у листопаді.

Угорщина й Словаччина ‒ найбільші покупці російської нафти в Європейському Союзі після отримання винятків з обмежень ЄС.

Нафтопереробні заводи MOL в Угорщині та Словаччині, загальною потужністю переробки 14,2 мільйона тонн сирої нафти на рік, залежать від російської сирої нафти, що транспортується трубопроводом “Дружба”. Словацький підрозділ MOL, компанія Slovnaft заявив, що аналізує можливий вплив санкцій США на підприємство.

Натомість парламент Болгарії 24 жовтня схвалив поправки до закону про інвестиції, які відкрили шлях до продажу болгарських активів російської компанії "Лукойл".

Рішення парламенту стало ключовим кроком до завершення багаторічного періоду невизначеності щодо болгарських активів російського нафтового гіганта.

Сенат США, який ще нещодавно мав намір розглянути "руйнівні санкції" проти Росії та її союзників, поставив цю ініціативу на паузу через плани Дональда Трампа щодо зустрічі з Путіним у Будапешті.

Однак зараз, коли президент США скасував зустріч, Сенат, можливо, повернеться до цього питання.

Європейський Союз

23 жовтня Рада ЄС затвердила довгоочікуваний "всеохоплюючий" 19-й пакет санкцій проти Росії.

"Путіну дедалі важче фінансувати цю війну. Кожне євро, якого ми позбавляємо Росію, – це євро, яке вона не зможе витратити на війну. 19-й пакет санкцій не буде останнім", – наголосила Висока представниця ЄС із закордонних справ і безпекової політики, віцепрезидентка Європейської Комісії Кая Каллас.

Фото: EPA/UPG Висока представниця ЄС із закордонних справ і безпекової політики, віцепрезидентка Європейської Комісії Кая Каллас

"Цей пакет санкцій ухвалено у відповідь на ескалацію агресії Росії проти України, зокрема, на нещодавню жорстоку військову кампанію, спрямовану проти цивільної інфраструктури, включно з об’єктами енергетики, водопостачання та охорони здоров’я. Ці атаки, які завдали страждань мирному населенню, є черговим свідченням небажання Росії обирати шлях до миру", — йдеться у повідомленні Представництва Європейського Союзу в Україні.

19-й пакет передбачає внесення до санкційного списку ще 69 фізичних осіб та численні економічні обмежувальні заходи, спрямовані проти ключових секторів, які забезпечують незаконне вторгнення Росії в Україну, зокрема проти енергетичного й фінансового секторів, та військово-промислового комплексу. Також Рада ЄС посилює контроль за пересуванням російських дипломатів територією Євросоюзу та запроваджує додаткові заходи проти осіб, відповідальних за викрадення українських дітей.

До нового пакету включені:

Поступова заборона імпорту зрідженого природного газу – через шість місяців для короткострокових контрактів і з 1 січня 2027 року для довгострокових.

Санкції проти “тіньового флоту”. 117 нових суден потраплять під заборону заходу в порти ЄС і перестрахування, загалом під санкціями перебувають вже 558 суден.

Фінансові обмеження – повна заборона транзакцій для п’яти російських банків, обмеження для платіжних систем “Мир” і СПФС, а також санкції проти низки банків у Білорусі, Казахстані, Таджикистані, Киргизстані, Парагваї, ОАЕ та Гонконгу.

Заборона надання криптопослуг російським громадянам і компаніям.

Розширення експортних заборон на товари подвійного призначення, промислові матеріали, зокрема сіль, гуму та будівельні матеріали.

Пакет також обмежує надання послуг, пов’язаних зі штучним інтелектом, послуг з високопродуктивних обчислень та комерційних космічних послуг російським організаціям, включно з російським урядом. Ці заходи також забороняють європейським операторам надавати послуги, безпосередньо пов'язані з туристичною діяльністю в Росії.

Європейський Союз висловив готовність й надалі посилювати тиск на Росію, зокрема через впровадження подальших санкцій.