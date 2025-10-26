Російські спецслужби облаштували місце трагедії судна MS Estonia в Балтійському морі для підводного шпигунства

Місце розташоване поблизу судноплавних маршрутів, у зоні впливу країн НАТО, водночас позначена як “зона спокою”, де діє заборона на занурення.

Російські спецслужби могли перетворити місце затоплення порома MS Estonia в Балтійському морі на майданчик для підводного шпигунства.

Про це повідомляє фінське видання Yle із посиланням на спільне розслідування німецьких медіа — Norddeutscher Rundfunk (NDR), Westdeutscher Rundfunk (WDR) та Süddeutsche Zeitung (SZ).

За даними журналістів, Росія використовує район, де затонуло судно, як тренувальний полігон для спецоперацій під водою. Це місце має статус "зони спокою", де заборонені будь-які занурення, що створює ідеальні умови для таємної діяльності.

Розслідування вказує, що на уламках порома може бути встановлено шпигунське обладнання, яке дозволяє російським підрозділам проводити навчання і готувати підводні операції в зоні активності НАТО. Аналітики зазначають, що розташування місця трагедії є стратегічним — воно знаходиться поруч із важливими судноплавними маршрутами.

Джерела Yle додають, що деякі країни НАТО вже знають про можливу присутність російського обладнання, однак публічно про це поки не заявляють.

Подібні підозри лунають не вперше. Раніше шведська телерадіокомпанія SVT, у межах проєкту "Російські таємниці", повідомляла про будівництво Росією таємної мережі підводного прослуховування в Балтійському морі. Серед доказів — інциденти з пошкодженням телекомунікаційних ліній у регіоні.

За інформацією західних спецслужб, аналогічна активність може відбуватися і на місцях затонулих літаків, що підтверджує масштабність підводної шпигунської програми Москви.

Розслідування триває, а уряди країн Балтії закликають до посилення моніторингу підводної інфраструктури.