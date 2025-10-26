Російські спецслужби облаштували місце трагедії судна MS Estonia в Балтійському морі для підводного шпигунства

Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
ГоловнаСвіт

Російські спецслужби облаштували місце трагедії судна MS Estonia в Балтійському морі для підводного шпигунства

Місце розташоване поблизу судноплавних маршрутів, у зоні впливу країн НАТО, водночас позначена як “зона спокою”, де діє заборона на занурення.

Російські спецслужби облаштували місце трагедії судна MS Estonia в Балтійському морі для підводного шпигунства
Військові кораблі у Балтійському морі
Фото: EPA/UPG

Російські спецслужби могли перетворити місце затоплення порома MS Estonia в Балтійському морі на майданчик для підводного шпигунства. 

Про це повідомляє фінське видання Yle із посиланням на спільне розслідування німецьких медіа — Norddeutscher Rundfunk (NDR), Westdeutscher Rundfunk (WDR) та Süddeutsche Zeitung (SZ).

За даними журналістів, Росія використовує район, де затонуло судно, як тренувальний полігон для спецоперацій під водою. Це місце має статус "зони спокою", де заборонені будь-які занурення, що створює ідеальні умови для таємної діяльності.

Розслідування вказує, що на уламках порома може бути встановлено шпигунське обладнання, яке дозволяє російським підрозділам проводити навчання і готувати підводні операції в зоні активності НАТО. Аналітики зазначають, що розташування місця трагедії є стратегічним — воно знаходиться поруч із важливими судноплавними маршрутами.

Джерела Yle додають, що деякі країни НАТО вже знають про можливу присутність російського обладнання, однак публічно про це поки не заявляють.

Подібні підозри лунають не вперше. Раніше шведська телерадіокомпанія SVT, у межах проєкту "Російські таємниці", повідомляла про будівництво Росією таємної мережі підводного прослуховування в Балтійському морі. Серед доказів — інциденти з пошкодженням телекомунікаційних ліній у регіоні.

За інформацією західних спецслужб, аналогічна активність може відбуватися і на місцях затонулих літаків, що підтверджує масштабність підводної шпигунської програми Москви.

Розслідування триває, а уряди країн Балтії закликають до посилення моніторингу підводної інфраструктури.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies