Повстанське угруповання RSF заявило про захоплення ключового міста в Судані

Суданські воєнізовані Сили швидкої підтримки (RSF) заявляють про те, що взяли під контроль західне місто Ель-Фашир, що стало поворотним моментом у громадянській війні.

Про це повідомляє BBC.

У заяві в соціальних мережах угруповання повідомило, що захопило Ель-Фашир “з лап найманців та ополченців, пов'язаних з терористичною армією”.

Ця втрата стане величезним ударом для суданської армії, оскільки Ель-Фашир є її останнім плацдармом у регіоні Дарфур, що фактично залишає RSF контроль над цим районом. Армія поки що не коментувала ситуацію.

Раніше повстанське угруповання оголосило про захоплення штабу 6-ї дивізії армії, заявивши, що знищило “величезні військові машини” та викрало військове спорядження. BBC Verify підтвердило справжність відео, що поширюються, на яких видно бійців RSF на армійській базі.

Місцеві проармійські бійці “Народний опір” звинуватили RSF у проведенні “кампанії з дезінформації в ЗМІ”, щоб підірвати “високий моральний дух сил”.