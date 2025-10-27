США пропонують Німеччині піврічний термін для вирішення питання активів «Роснафти»

США пропонують Німеччині шестимісячний термін, щоб врегулювати питання власності німецьких активів російської компанії «Роснафта», які перебувають під тимчасовим управлінням, повідомляє Bloomberg.

Адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість надати компанії обмежену шестимісячну генеральну ліцензію, яка тимчасово звільнить її від дії американських санкцій. Проте ліцензія буде разовою і не підлягатиме продовженню.

Уряд Німеччини наразі оцінює пропозицію США і має надати зворотний зв’язок найближчими днями. За інформацією джерел, міністерка економіки Катаріна Райхе планує обговорити це питання на зустрічі міністрів енергетики та довкілля G7 у Торонто цього тижня.

Такий крок, за оцінками експертів, тимчасово знизить ризики санкцій для роботи німецьких нафтопереробних підприємств, але водночас підштовхне Берлін до пошуку сталої моделі управління активами без участі Росії, оскільки строк дії чинного режиму тимчасового управління спливає у березні 2026 року.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну уряд Німеччини передав активи «Роснафти» під державне управління, продовжуючи цей режим кілька разів. Раніше Берлін намагався домовитися з Москвою про продаж німецьких дочірніх компаній, однак переговори з потенційним покупцем — Катаром — зірвалися через розбіжності щодо ціни.

«Роснафта» у ФРН володіє частками у трьох німецьких нафтопереробних заводах, які забезпечують близько 12% загальної потужності переробки країни, зокрема, у PCK Raffinerie GmbH у Шведті поблизу Берліна, а також має частку у транскордонному трубопроводі Transalpine.

Термін, який пропонують США, значно коротший за дворічну ліцензію, надану Британією минулого тижня, і без нього німецька «Роснафта» може втратити ключових клієнтів уже після 21 листопада, коли набуває чинності новий пакет американських санкцій.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц раніше заявив, що оптимістично налаштований щодо пошуку рішення між двома урядами, яке дозволить уникнути блокування роботи компанії.

У міністерстві економіки ФРН підтвердили, що перебувають у контакті з американською стороною для «швидкого правового врегулювання ситуації», але відмовилися коментувати деталі переговорів.

За даними експертів, Берлін досі уникає націоналізації дочірніх структур «Роснафти», остерігаючись можливої відповіді Кремля проти німецьких компаній у Росії та ризику порушення поставок нафти на Шведтський НПЗ, який отримує сировину з Казахстану через російську ділянку нафтопроводу «Дружба».