«Грузинська мрія» вимагає заборонити три найбільші опозиційні партії

Про інші опозиційні сили не йдеться.

«Грузинська мрія» вимагає заборонити три найбільші опозиційні партії
спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі
Фото: Facebook/შალვა პაპუაშვილი • Shalva Papuashvili

Правляча партія «Грузинська мрія» подала конституційну скаргу з вимогою визнати неконституційними три провідні опозиційні сили, пише «Ехо Кавказа».

Ідеться про «Єдиний національний рух», «Коаліцію за зміни» та «Сильну Грузію – Лело», повідомив спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі.

«Єдиний національний рух» заснував колишній президент Міхеїл Саакашвілі, «Коаліцію за зміни» — його колишні соратники Ніка Гварамія та Ніка Мелія, а «Сильну Грузію – Лело» — бізнесмени Мамука Хазарадзе і Бадрі Джапарідзе.

На парламентських виборах 2024 року чотири партії подолали виборчий бар’єр, проте три з них бойкотують роботу парламенту, заявляючи про фальсифікацію результатів виборів. Єдина сила, щодо якої «Грузинська мрія» не подала скаргу до Конституційного суду, — це партія «Гахарія – за Грузію», яка 28 жовтня розпочала парламентську діяльність.

Папуашвілі пояснив, що «докази підтверджують постійне заперечення цими партіями легітимності уряду та правлячої сили, що ставить під сумнів їхню конституційність». За його словами, у скарзі наведено аргументи, що опозиційні сили «керуються неконституційними цілями».

Він також зазначив, що наразі немає потреби забороняти інші опозиційні партії. Водночас не виключив, що питання про їхню конституційність може бути порушене в майбутньому, якщо вони «посилять свій вплив на політичний процес».
