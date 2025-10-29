У Польщі розпочали будівництво заводу з виробництва 155-мм боєприпасів

У середу, 29 жовтня, у польському місті Краснік розпочали будівництво заводу з виробництва 155-мм боєприпасів.

Про це пишуть пресслужба Міноборони країни у соцмережі Х та RMF24.

Будівництво заводу офіційно стартувало на території підприємства MESKO за участю віцепрем’єра та міністра національної оборони Владислава Косиняка-Камиша.

Під час церемонії Владислав Косиняк-Камиш підкреслив, що підготовка до будівництва фактично почалася ще "кілька місяців тому", коли було викуплено необхідні земельні ділянки.

Косиняк-Камиш також згадав про фінансування в межах європейської програми посилення обороноздатності SAFE.

За словами польського міністра, Польща отримає третину коштів із програми SAFE, що має важливий вплив на розвиток оборонної промисловості країни.