У Польщі розпочали будівництво заводу з виробництва 155-мм боєприпасів

Будівництво заводу офіційно стартувало на території підприємства MESKO.

У Польщі розпочали будівництво заводу з виробництва 155-мм боєприпасів
155-мм снаряд - стандартний артбоєприпас країн НАТО, ілюстративне фото
Фото: defence-ua.com

У середу, 29 жовтня, у польському місті Краснік розпочали будівництво заводу з виробництва 155-мм боєприпасів. 

Про це пишуть пресслужба Міноборони країни у соцмережі Х та RMF24

Будівництво заводу офіційно стартувало на території підприємства MESKO за участю віцепрем’єра та міністра національної оборони Владислава Косиняка-Камиша.

Під час церемонії Владислав Косиняк-Камиш підкреслив, що підготовка до будівництва фактично почалася ще "кілька місяців тому", коли було викуплено необхідні земельні ділянки.

Косиняк-Камиш також згадав про фінансування в межах європейської програми посилення обороноздатності SAFE.

За словами польського міністра, Польща отримає третину коштів із програми SAFE, що має важливий вплив на розвиток оборонної промисловості країни.

  • Нещодавно польська компанія PGZ та французька EURENCO підписали оборонні контракти.
