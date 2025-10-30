Керівник апарату Орбана заявив, що угорський прем’єр зустрінеться з Трампом 7 листопада

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан має відвідати Білий дім і зустрітися президентом США Дональдом Трампом 7 листопада.
Про це повідомив керівник апарату Орбана Гергей Гуяш, пише видання Index.
Він зазначив, що метою зустрічі є досягнення домовленостей щодо енергетичної, військово-промислової, економічної та фінансової співпраці між країнами. Деякі з них вже узгоджені, інші ще переговорюються.
“Зустріч дасть можливість двом главам держав обмінятися думками щодо можливих досягнення миру та обговорити план, що призведе до зустрічі США та Росії, а через неї – до завершення російсько-української війни”, – додав Гуяш.
- Раніше Орбан заявив, що планує зустрітися із Трампом, щоб спробувати захистити Угорщину від впливу санкцій США на російську нафту.
- Минулого тижня США ввели санкції проти найбільших російських нафтовиробників, намагаючись змусити Володимира Путіна сісти за стіл переговорів щодо України.
- Посол США в НАТО Метью Вітакер зазначив, що Угорщина, на відміну від багатьох своїх сусідів, не розробила жодних планів і не зробила жодних активних кроків для скорочення імпорту російських енергоносіїв.
- Йдеться зокрема про альтернативний нафтопровід через Хорватію, значення його Орбан постійно применшував посилаючись на вищі витрати та проблеми з пропускною спроможністю. Водночас Загреб заявив, що пропускна спроможність її нафтопроводу достатня для постачання як Угорщині, так і Словаччині.