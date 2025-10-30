Керівник апарату Орбана заявив, що угорський прем’єр зустрінеться з Трампом 7 листопада

Метою зустрічі є досягнення домовленостей, зокрема, щодо енергетичної та військово-промислової співпраці між країнами, а також обговорити "план досягнення миру".

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан має відвідати Білий дім і зустрітися президентом США Дональдом Трампом 7 листопада.

Про це повідомив керівник апарату Орбана Гергей Гуяш, пише видання Index.

Він зазначив, що метою зустрічі є досягнення домовленостей щодо енергетичної, військово-промислової, економічної та фінансової співпраці між країнами. Деякі з них вже узгоджені, інші ще переговорюються.

“Зустріч дасть можливість двом главам держав обмінятися думками щодо можливих досягнення миру та обговорити план, що призведе до зустрічі США та Росії, а через неї – до завершення російсько-української війни”, – додав Гуяш.

Раніше Орбан заявив, що планує зустрітися із Трампом, щоб спробувати захистити Угорщину від впливу санкцій США на російську нафту.