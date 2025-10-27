Bloomberg: Орбан хоче обговорити з Трампом санкції проти російської нафти

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що планує зустрітися із президентом США Дональдом Трампом, щоб спробувати захистити Угорщину від впливу санкцій США на російську нафту, пише Bloomberg.

"Я незабаром буду у Вашингтоні, щоб обговорити це (санкції США щодо нати РФ, - ред.) з президентом Трампом. Ми спробуємо знайти вихід, особливо для Угорщини", – сказав Орбан в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica в понеділок під час візиту до Риму.

Як повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, Трамп і Орбан мають зустрітися у Вашингтоні у другій половині наступного тижня, не назвавши точної дати.

Уряд Угорщини намагається переконати адміністрацію США, що через відсутність виходу до моря країна не має іншого вибору, як купувати російську нафту.

Минулого тижня США ввели санкції проти найбільших російських нафтовиробників, намагаючись змусити Володимира Путіна сісти за стіл переговорів щодо України. Однак позиція адміністрації США досі не зрозуміла після запровадження санкцій і після того, як високопоставлений американський дипломат відкинув аргумент Будапешта про те, що у нього немає альтернатив.

"Угорщина, на відміну від багатьох своїх сусідів, не розробила жодних планів і не зробила жодних активних кроків" для скорочення імпорту російських енергоносіїв, — заявив посол США в НАТО Метью Вітакер в інтерв'ю Fox News. — Тож ми продовжуватимемо працювати з ними, і ми будемо працювати з їхніми сусідами, такими як Хорватія, та іншими країнами, які можуть допомогти їм позбутися залежності".

Орбан постійно применшував значення альтернативного нафтопроводу через Хорватію, посилаючись на вищі витрати та проблеми з пропускною спроможністю. Хорватія заявила, що пропускна спроможність її нафтопроводу достатня для постачання як Угорщині, так і Словаччині, де Mol також володіє нафтопереробним заводом.