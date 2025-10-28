Зеленський: заради результату готовий зустрічатися в Угорщині, але точно не в Росії і Білорусі

Україна і США ведуть перемовини про те, що в разі відмови Росії від переговорів про завершення війни спершу проти Москви застосовують санкції, а потім почнеться обговорення далекобійності. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами 27 жовтня.

Нещодавні американські обмежувальні заходи проти російської нафтогазової промисловості український президент вважає сильним кроком особисто від президента Сполучених Штатів. Росія, за попередніми даними, втрачатиме внаслідок цих заходів по $5 млрд на місяць, і вони впливатимуть на 56 % російського експорту.

Є можливість і інших санкцій – від Конгресу, але певності стосовно цього немає.

“Питання: президент дає таким чином сигнал Конгресу «голосуйте» або каже цим «почекайте, ось я зробив крок»? На мій погляд, це розкриває можливості. Думаю, що Конгресу політично важливо зробити якісь кроки найближчим часом. Ось президент зробив, і він політично виграє цю ситуацію, і Конгресу перед прийдешнім роком виборів теж напевно треба продемонструвати силу і увагу до себе. Більшість в Конгресі відповідна є – і це двопартійна підтримка”, – сказав він.

На думку Зеленського, Дональд Трамп демонструє Кремлю, що зараз можливості для перемовин ще відкриті. Він застосував санкції, але він їх може і скасувати – якщо Росія дасть привід.

“У нас розпочався діалог з Америкою, що якщо Путін не сідає за стіл перемовин, нам потрібні санкції, а потім ми говорили про далекобійність. Вважаю, що президент Трамп таким чином показує Путіну, що вікно відкрито – ось, мовляв, я санкції запровадив, але ти знаєш, що може бути далі, тому що вже звучала тема щодо «томагавків», і тому ось що може бути далі – можуть бути перемовини або далекобійна зброя для України”, – сказав він.

Окремо Трамп планує поговорити з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

“Думаю, що це може бути один із його сильних кроків, якщо після цього рішучого санкційного кроку Китай буде готовий зменшити імпорт. Чому? Тому що в нас є сигнали, що Індія точно дала всі сигнали, що вона буде зменшувати імпорт енергоресурсів Російської Федерації”, – сказав Зеленський.

Окрім санкцій і зброї, є третій важіль тиску на Росію – це використання заморожених активів.

“Те, що Європа каже політично, що ми готові до формату використання заморожених російських активів, не просто використати заробіток на податках, а реально обсяг коштів, які в активах. Це все правильний напрямок тиску на Росію, щоб вони були готові закінчити війну, – санкції, зброя, використання активів”, – пояснив він.

Коментуючи ймовірні переговори із Путіним, Володимир Зеленський сказав, що він не проти зустрітися в Угорщині, якщо це справді наблизить мир.

"Коли ми в Парижі говорили з паном Віткоффом, я сказав, що питання не в Угорщині, а в лідері Угорщини – він все блокує Україні. Якщо будуть результати, Бог з ним, – хай перемовини відбудуться де завгодно. Якщо це буде умова тристоронньої зустрічі, а значить ми вийдемо з якимось позитивним фіналом для України, передусім щодо закінчення війни, то Бог з ним, – хай він заробляє свої бенефіти. Наше завдання – це закінчення війни. Тут сигнал про те, що ми не знаємо в якому форматі буде зустріч. Це по-перше. По-друге, Орбан не демонструє ніякого позитиву щодо України. По-третє – ми вже мали недієздатний Будапештський меморандум. Тобто не дуже віриш в чистоту цієї угоди. Але якщо тристороння зустріч і про закінчення війни, то ми готові – все одно де. Майже все одно – не в рф, авжеж, і точно не в Білорусі", – сказав він.

Зеленський наголосив, що обговорювати відмову України від своєї території не будуть.

"Абсолютно зрозуміло, що ми йдемо до дипломатії тільки з позиції, де ми стоїмо. Ми не будемо робити ніяких кроків назад і виходити з тієї чи іншої частини нашої держави. І важливий результат, що американська сторона зрештою зробила це публічним сигналом, президент Трамп вийшов з таким меседжем. Думаю, що «рускі» цього не очікували і тому настрій підготовчої розмови між Рубіо та Лавровим був, мʼяко кажучи, не позитивним. І «рускі» знову сказали – «тоді ми не готові». А для президента Трампа це ще один сигнал, що вони постійно не хочуть закінчувати війну, тобто вони брешуть, що вони начебто хочуть закінчити війну. І от після запровадження санкцій вони відправляють Дмітрієва до США, Лавров виходить, всі вони кажуть, що «томагавків» вони начебто не бояться, санкцій вони начебто не бояться. Дмітрієв приїхав в Америку, бігає там по всіх каналах, де його ще приймають, і кричить – «ми нічого не боїмося». Насправді, вони бояться всього цього. І ще один сильний удар – те, що Європа каже політично, що ми готові до формату використання заморожених російських активів, не просто використати заробіток на податках, а реально обсяг коштів, які в активах. Це все правильний напрямок тиску на Росію, щоб вони були готові закінчити війну, – санкції, зброя, використання активів", – сказав він.

Водночас український президент має впевненість, що Путін не хоче з ним зустрічатися і робитиме все, щоб переговори не відбулися.

"Чесно кажучи, мені все одно, в якому форматі ми можемо закінчити війну. Але не можна це робити без нас. І це важливо. Тобто якщо це «shuttle diplomacy», коли президент Трамп зустрічається з Путіним, потім президент Трамп зустрічається зі мною, то і Бог з ним, – хай буде такий формат. Я чесно завжди казав, що все одно в якому форматі – ми готові зустрічатись. Це говорить про те, що ми готові зустрічатись, а потім вже – який формат. Це не про те, що нехай буде формат, де вони вдвох за нас вирішують. Ні, це ж без нас. Президент Трамп і так дав уже Путіну такі сигнали і паси політичні. Путін йому відповів на все чистою брехнею. Ми подивимося, як буде далі, але поки що так. Тому для чого Президенту Трампу домовлятися про щось з Путіним, без врахування нашої позиції? Хто сказав, що потім ми цю позицію приймемо? Тобто це не вигідно. Президенту Трампу після Близького Сходу потрібен успіх, і він цього хоче. А я б теж дуже хотів, щоб в Америки був успіх. Всі щасливі, і ми б були щасливі, війна б закінчилась. Якщо в Америки успіх, значить ми можемо дуже швидко ухвалити рішення щодо відновлення нашої держави, і знайдеться все для цього відновлення. Я точно отримував сигнали від американської сторони", – прокоментував він.