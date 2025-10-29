Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Світ

США знищили чотири кораблі наркотрафіку у Тихому океані

Внаслідок ударів загинули 14 людей.

США знищили чотири кораблі наркотрафіку у Тихому океані
Фото: Пентагон

Міністр війни США Піт Геґсет повідомив про ліквідацію збройними силами чотирьох кораблів, які, за версією Пентагону, були причетні до перевезення наркотиків у Тихому океані.

Як пише BBC, удари, що призвели до затоплення суден та загибелі 14 людей, було завдано приблизно у 643 кілометрах від мексиканського узбережжя. Військово-морські сили Мексики продовжують пошуки однієї людини, яка могла врятуватися під час атаки.

Загалом внаслідок оголошеної Пентагоном кампанії щодо боротьби з морським наркотрафіком загинуло вже 57 людей. Країни Центральної та Південної Америки висловлюють сумнів щодо законності подібних операцій з боку США. Проти атак висловлюються і низка конгресменів та сенаторів - особливо через те, що адміністрація Дональда Трампа не погоджувала їх з парламентом. 
