США знищили чотири кораблі наркотрафіку у Тихому океані

Міністр війни США Піт Геґсет повідомив про ліквідацію збройними силами чотирьох кораблів, які, за версією Пентагону, були причетні до перевезення наркотиків у Тихому океані.

Як пише BBC, удари, що призвели до затоплення суден та загибелі 14 людей, було завдано приблизно у 643 кілометрах від мексиканського узбережжя. Військово-морські сили Мексики продовжують пошуки однієї людини, яка могла врятуватися під час атаки.

Загалом внаслідок оголошеної Пентагоном кампанії щодо боротьби з морським наркотрафіком загинуло вже 57 людей. Країни Центральної та Південної Америки висловлюють сумнів щодо законності подібних операцій з боку США. Проти атак висловлюються і низка конгресменів та сенаторів - особливо через те, що адміністрація Дональда Трампа не погоджувала їх з парламентом.