Конгресмени США виступили проти скорочення американської військової присутності у Румунії

Голова Комітету з питань збройних сил Сенату США Роджер Вікер і очільник однойменного комітету Палати представників Майк Роджерс виступили зі спільною заявою, у якій розкритикували рішення Пентагону припинити ротацію американської бригади в Румунії.

Як ідеться на сайті Сенату, народні обранці вважають цей крок «нескоординованим і таким, що суперечить стратегії президента».

«Ми категорично виступаємо проти рішення не підтримувати ротаційну бригаду США в Румунії та проти процесу перегляду розміщення сил, який може призвести до подальшого скорочення військової присутності США у Східній Європі», — йдеться у заяві.

Законодавці наголосили, що такі рішення мають ухвалювати лише після ретельного міжвідомчого погодження, консультацій з військовим командуванням і Конгресом, чого, за їх словами, цього разу не було зроблено.

Вікер і Роджерс нагадали, що Румунія є надійним союзником, який «багато інвестує у власну оборону, модернізує інфраструктуру для розміщення сил США та вже багато років витрачає понад 2% ВВП на оборону, плануючи довести цей показник до 5%».

«Передчасне виведення американських військ зі східного флангу НАТО, особливо після порушення російськими дронами румунського повітряного простору, підриває стримування і може спровокувати подальшу російську агресію», — наголосили вони.

Законодавці також заявили, що рішення Пентагону надсилає помилковий сигнал Росії саме тоді, коли президент Дональд Трамп «застосовує тиск, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів щодо миру в Україні».

«Це рішення виглядає неузгодженим і прямо суперечить стратегії президента. Зараз — не час відступати, а момент продемонструвати рішучість Америки перед обличчям російської агресії», — йдеться у заяві.

Конгресмени додали, що Конгрес не консультували напередодні цього рішення, попри чітку двопартійну підтримку збереження сильної позиції США в Європі, закріплену у проєкті закону про оборонний бюджет на 2026 фінансовий рік.

Вони звернулися до Пентагону з вимогою пояснити, як це рішення вплине на оборонну позицію НАТО та чи було воно погоджене з союзниками. Також вони очікують підтвердження, що США збережуть дві бронетанкові бригади в Польщі та постійну ротаційну присутність у Польщі, країнах Балтії й Румунії.