Світ

США виводять частину військових із Румунії

Приблизно 1000 залишаться дислокованими в країні. 

США виводять частину військових із Румунії
Показові навчання армії США у Румунії, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

США повідомили Румунію про виведення американських солдатів з бази Міхаїла Когелнічану.

Про це пише Digi24 із посиланням на повідомлення Міноборони країни. 

"Румунію та союзників поінформували про рішення Сполучених Штатів скоротити чисельність американських військ у Європі", – йдеться у повідомленні. 

Таким чином, частина американських військових покинуть базу Міхаїла Когелнічану, а приблизно 1000 залишаться дислокованими в країні. 

Міністр оборони Румунії Йонуц Моштяну заявив, що стратегічні можливості його країни залишаються незмінними в контексті рішення Сполучених Штатів.

Міністерство національної оборони було поінформованим про зміну чисельності частини американських військ, розгорнутих на східному фланзі НАТО, в рамках процесу переоцінки глобальної присутності збройних сил США, йдеться у прес-релізі установи. 

"Рішення було очікуваним, оскільки Румунія підтримує постійний контакт зі своїм американським стратегічним партнером", – йдеться у заяві. 

Міністерство зазначає, що врахований той факт, що НАТО консолідувало свою присутність та активність на східному фланзі, і це дозволяє Сполученим Штатам скоригувати свою військову позицію в регіоні. Американське рішення також має на меті зупинити ротацію в Європі бригади, яка мала підрозділи в кількох державах НАТО. 

  • Станом на квітень цього року міністерство оборони Румунії розповідало, що на території країни дислоковано понад 1700 американських військовослужбовців. 
  • Тоді ж писали про те, що європейські чиновники визнали: адміністрація президента Дональда Трампа майже напевно відкличе частину з приблизно 80 000 американських військ, дислокованих у Європі, включно з деякими східними країнами, які найбільше піддаються загрозі з боку Росії.

