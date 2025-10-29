США виводять частину військових із Румунії

США повідомили Румунію про виведення американських солдатів з бази Міхаїла Когелнічану.

Про це пише Digi24 із посиланням на повідомлення Міноборони країни.

"Румунію та союзників поінформували про рішення Сполучених Штатів скоротити чисельність американських військ у Європі", – йдеться у повідомленні.

Таким чином, частина американських військових покинуть базу Міхаїла Когелнічану, а приблизно 1000 залишаться дислокованими в країні.

Міністр оборони Румунії Йонуц Моштяну заявив, що стратегічні можливості його країни залишаються незмінними в контексті рішення Сполучених Штатів.

Міністерство національної оборони було поінформованим про зміну чисельності частини американських військ, розгорнутих на східному фланзі НАТО, в рамках процесу переоцінки глобальної присутності збройних сил США, йдеться у прес-релізі установи.

"Рішення було очікуваним, оскільки Румунія підтримує постійний контакт зі своїм американським стратегічним партнером", – йдеться у заяві.

Міністерство зазначає, що врахований той факт, що НАТО консолідувало свою присутність та активність на східному фланзі, і це дозволяє Сполученим Штатам скоригувати свою військову позицію в регіоні. Американське рішення також має на меті зупинити ротацію в Європі бригади, яка мала підрозділи в кількох державах НАТО.