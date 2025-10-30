США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп

У межах угоди Сі Цзіньпін зобов'язався відкласти експортний контроль над рідкісноземельними елементами.

Лідери США і Китаю Трамп і Сі. Пусан, Південна Корея, 30 жовтня 2025 року

Президент США Дональд Трамп заявив, що китайський лідер Сі Цзіньпін зобов'язався відкласти експортний контроль над рідкісноземельними металами в рамках широкої річної торговельної угоди, яку лідери країн досягли на саміті в Південній Кореї.

Про це пише Financial Times.

Китай домінує в ланцюжку поставок рідкісноземельних елементів, а контроль над мінералами, критично важливими для світових виробників, спричинив різку ескалацію напруженості між країнами. Торговельне перемир'я мало закінчитися у листопаді.

За словами Трампа, США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”.

Президент США сказав, що вони також обговорювали напівпровідники, і що Nvidia обговорюватиме з Китаєм експорт чипів.

Трамп додав сказав, що відвідає Китай у квітні, а Сі здійснить візит у відповідь до США.

Зазначимо, китайські державні ЗМІ не підтвердили досягннення угоди, заявивши лише: “глави двох держав домовилися зміцнити співпрацю в таких сферах, як торгівля та економіка, енергетика та сприяння культурним обмінам”.