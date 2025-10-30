Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп

У межах угоди Сі Цзіньпін зобов'язався відкласти експортний контроль над рідкісноземельними елементами.

Лідери США і Китаю Трамп і Сі. Пусан, Південна Корея, 30 жовтня 2025 року
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що китайський лідер Сі Цзіньпін зобов'язався відкласти експортний контроль над рідкісноземельними металами в рамках широкої річної торговельної угоди, яку лідери країн досягли на саміті в Південній Кореї.

Про це пише Financial Times.

Китай домінує в ланцюжку поставок рідкісноземельних елементів, а контроль над мінералами, критично важливими для світових виробників, спричинив різку ескалацію напруженості між країнами. Торговельне перемир'я мало закінчитися у листопаді.

За словами Трампа, США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”.

Президент США сказав, що вони також обговорювали напівпровідники, і що Nvidia обговорюватиме з Китаєм експорт чипів. 

Трамп додав сказав, що відвідає Китай у квітні, а Сі здійснить візит у відповідь до США.

Зазначимо, китайські державні ЗМІ не підтвердили досягннення угоди, заявивши лише: “глави двох держав домовилися зміцнити співпрацю в таких сферах, як торгівля та економіка, енергетика та сприяння культурним обмінам”.

  • Раніше стало відомо, що Трамп погодився скоротити тарифи для Китаю, впроваджені через потоки фентанілу, з 20 до 10%, оскільки Сі пообіцяв “дуже наполегливо працювати”, щоб зупинити експорт хімічних інгредієнтів для опіоїду. Таким чином загальні тарифи проти Китаю знизяться з 57 % до 47 %.
  • Американський лідер загалом схвально відгукнувся про Сі і сказав, що зустріч минула на 12 балів із 10. 
