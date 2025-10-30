Трамп провів зустріч із лідером Китаю і завершив на цьому азійське турне

Президент США Дональд Трамп провів зустріч із китайським лідером Сі Цзіньпіном в корейському місті Пусан. Як передає CNN, американський лідер перед посадкою на борт Air Force One не робив коментарів про перемовини.

Перші заяви він зробив уже на борту літака. Він сказав, що Китай працювати разом зі США стосовно війни в Україні.

Також він повідомив про зниження тарифів, застосованих за потоки наркотику фентаніл, з 20 % до 10 %. Таким чином загальні тарифи проти Китаю знизяться з 57 % до 47 %.

Американський лідер схвально відгукнувся про Сі і сказав, що зустріч минула на 12 балів із 10.

Зустріч проходила на авіабазі в міжнародному аеропорту Кімхе і тривала годину сорок хвилин, пише The Guardian. Лідери потиснули один одному руки, а потім повторили рукостискання після виходу на вулицю.

Відтак Сі сів у кортеж і поїхав: його візит до Південної Кореї триватиме, оскільки він братиме участь в саміті Азійсько-Тихоокеанського співробітництва. Трамп натомість вирушає додому.

Безпосередньо перед переговорами Трамп розпорядився почати тестування ядерної зброї. Таку вказівку Пентагону він зробив на тлі ядерних випробувань Росії.

На перемовинах, окрім президентів, були їхні команди. З китайського боку були присутніми віцеміністр з закордонних справ Ма Чжо, віцепрем'єр Хі Ліфінг, секретар секретаріату Китайської комуністичної партії Цай Ці, міністр закордонних справ Ван Ї, голова Комісії національного розвитку і реформ Чжен Шаньї і міністр торгівлі Ван Вентао.

Китайська преса опублікувала коментарі Сі про перемовини із Трампом, зроблені, до зустрічі. У них лідер КНДР заявив про готовність співпраці.

"Китай і США повинні бути партнерами й друзями. Це те, чого нас навчила історія і те, що нам насправді потрібно", – сказав він.

Зустріччю з китайським лідером Трамп завершив азійське турне. Він встиг побувати в Малайзії, де став свідком підписанням мирних домовленостей Камбоджі і Таїланду, а також у Японії, після якої рушив до Південної Кореї.