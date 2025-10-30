Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
ГоловнаСвіт

Рейтинг підтримки Макрона впав до історичного мінімуму

Еммануель Макрон став найменш популярним президентом Франції за останні 50 років.

Рейтинг підтримки Макрона впав до історичного мінімуму
Емманюель Макрон
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Еммануель Макрон став найменш популярним президентом країни за останні 50 років, згідно з новим опитуванням, оприлюдненим у четвер.

Про це пише Politico. 

У опитуванні Verian Group взяли участь 1000 респондентів. Воно показало, що рівень підтримки Макрона становить лише 11%, і це рекордно низький показник за всю історію опитувань компанії.

Попереднім антирекордсменом був попередник Макрона і його колишній керівник Франсуа Олланд, чий рейтинг у кінці 2016 року також опустився до 11% –  незадовго до того, як він оголосив, що не балотуватиметься на другий термін.

Таким чином, за даними Verian, Макрон і Олланд тепер ділять "титул" найменш популярних президентів Франції з початку 1970-х років.

Інші соціологічні центри також фіксують падіння рейтингу Макрона після непопулярного рішення підвищити пенсійний вік та "політичного глухого кута", який спричинив розпуск парламенту після перемоги ультраправих на виборах до Європарламенту у 2024 році.

Згідно з опитуванням Ipsos, оприлюдненим на початку місяця, рейтинг схвалення діяльності Макрона становить 19%. Це вище, ніж найнижчий показник для Олланда (13% у 2014 році). А дослідження Odoxa, опубліковане у вівторок, показало, що лише 20% французів вважають Макрона "хорошим президентом".

"Макрон постійно стежить за опитуваннями -він мав би бути сліпим або глухим, щоб не розуміти, що його не люблять", – прокоментував виданню колишній президентський радник на умовах анонімності. 

За словами цього співрозмовника, президент має "слабке розуміння наслідків реформ, які вважає необхідними, для стану країни". 

Остання хвиля невдоволення французькими лідерами є історичною аномалією. Дослідження рівня підтримки показують, що перші три президенти стабільно мали значно вищі рейтинги.

У виданні пишуть, що, попри особливо низькі показники Макрона, загальноєвропейський песимізм щодо лідерів також зростає.

За даними агрегатора POLITICO Poll of Polls, рейтинг схвалення прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера трохи нижчий за 20%, а канцлер Німеччини Фрідріх Мерц нещодавно досяг мінімуму у 25%, згідно з опитуванням Forsa Institute для телеканалів RTL і ntv.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies