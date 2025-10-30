Рейтинг підтримки Макрона впав до історичного мінімуму

Еммануель Макрон став найменш популярним президентом Франції за останні 50 років.

Президент Франції Еммануель Макрон став найменш популярним президентом країни за останні 50 років, згідно з новим опитуванням, оприлюдненим у четвер.

Про це пише Politico.

У опитуванні Verian Group взяли участь 1000 респондентів. Воно показало, що рівень підтримки Макрона становить лише 11%, і це рекордно низький показник за всю історію опитувань компанії.

Попереднім антирекордсменом був попередник Макрона і його колишній керівник Франсуа Олланд, чий рейтинг у кінці 2016 року також опустився до 11% – незадовго до того, як він оголосив, що не балотуватиметься на другий термін.

Таким чином, за даними Verian, Макрон і Олланд тепер ділять "титул" найменш популярних президентів Франції з початку 1970-х років.

Інші соціологічні центри також фіксують падіння рейтингу Макрона після непопулярного рішення підвищити пенсійний вік та "політичного глухого кута", який спричинив розпуск парламенту після перемоги ультраправих на виборах до Європарламенту у 2024 році.

Згідно з опитуванням Ipsos, оприлюдненим на початку місяця, рейтинг схвалення діяльності Макрона становить 19%. Це вище, ніж найнижчий показник для Олланда (13% у 2014 році). А дослідження Odoxa, опубліковане у вівторок, показало, що лише 20% французів вважають Макрона "хорошим президентом".

"Макрон постійно стежить за опитуваннями -він мав би бути сліпим або глухим, щоб не розуміти, що його не люблять", – прокоментував виданню колишній президентський радник на умовах анонімності.

За словами цього співрозмовника, президент має "слабке розуміння наслідків реформ, які вважає необхідними, для стану країни".

Остання хвиля невдоволення французькими лідерами є історичною аномалією. Дослідження рівня підтримки показують, що перші три президенти стабільно мали значно вищі рейтинги.

У виданні пишуть, що, попри особливо низькі показники Макрона, загальноєвропейський песимізм щодо лідерів також зростає.

За даними агрегатора POLITICO Poll of Polls, рейтинг схвалення прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера трохи нижчий за 20%, а канцлер Німеччини Фрідріх Мерц нещодавно досяг мінімуму у 25%, згідно з опитуванням Forsa Institute для телеканалів RTL і ntv.