Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
ГоловнаСвіт

На виборах у Нідерландах попередньо перемагає прихильна до України партія

Її голова, 38-річний Роб Джеттен, має шанси стати наймолодшим прем'єр-міністром країни. 

На виборах у Нідерландах попередньо перемагає прихильна до України партія
Роб Джеттен може очолити уряд Нідерландів
Фото: палата представників

За попередніми даними, на виборах у Нідерландах перемагає центристська партія D66 (Демократи-66). Підрахунок голосів ще триває, але дані більшості вже свідчать про перемогу. Лідер політичної сили Роб Джеттен вже написав переможний допис у X, повідомляє The Guardian.

Він подякував за довіру і запевнив, що політсила працюватиме на користь усіх людей країни. Джеттен вважає, що його партія "показує решті Європи і світу, що популістські рухи реально побити".

Роб Джеттен тепер, імовірно, стане наступним прем'єром. 38-річний політик стане наймолодшим головою уряду Нідерландів. 

D66 при підрахунку голосів йшла впритул до Партії свободи Герта Вілдерса. Станом на вчора вони обидві мали по 26 місць у парламенті. Нині ситуація змінилася: голоси підрахували в усіх округах, окрім одного, і більшість має отримати саме центристська політсила. 

Соціал-ліберальна партія Нідерландів D66 була заснована в 1966 році. D66 є прихильною до підтримки України, писало BBC. 
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies