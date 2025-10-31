На виборах у Нідерландах попередньо перемагає прихильна до України партія

За попередніми даними, на виборах у Нідерландах перемагає центристська партія D66 (Демократи-66). Підрахунок голосів ще триває, але дані більшості вже свідчать про перемогу. Лідер політичної сили Роб Джеттен вже написав переможний допис у X, повідомляє The Guardian.

Він подякував за довіру і запевнив, що політсила працюватиме на користь усіх людей країни. Джеттен вважає, що його партія "показує решті Європи і світу, що популістські рухи реально побити".

Роб Джеттен тепер, імовірно, стане наступним прем'єром. 38-річний політик стане наймолодшим головою уряду Нідерландів.

D66 при підрахунку голосів йшла впритул до Партії свободи Герта Вілдерса. Станом на вчора вони обидві мали по 26 місць у парламенті. Нині ситуація змінилася: голоси підрахували в усіх округах, окрім одного, і більшість має отримати саме центристська політсила.

Соціал-ліберальна партія Нідерландів D66 була заснована в 1966 році. D66 є прихильною до підтримки України, писало BBC.