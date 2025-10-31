WSJ: адміністрація Трампа визначила цілі для ударів на території Венесуели

Йдеться про військові бази, порти та аеродроми, які, за даними розвідки США, використовуються для контрабанди наркотиків.

Адміністрація Дональда Трампа визначила потенційні цілі для авіаударів у Венесуелі, серед яких — військові бази, порти та аеродроми, які, за даними США, використовуються для контрабанди наркотиків, пише The Wall Street Journal із посиланням на американських посадовців, знайомих з ситуацією.

Якщо Трамп ухвалить рішення про початок операції, удари мають стати сигналом президентові Ніколасу Мадуро, що «час піти», зазначають джерела.

За інформацією видання, кампанія може стати серйозною ескалацією — до цього США діяли переважно проти суден у Карибському морі та східній частині Тихого океану. Потенційні удари з повітря мають бути спрямовані на об’єкти, що перебувають під контролем венесуельських військових і, за твердженням Вашингтона, задіяні в наркобізнесі.

Представниця Білого дому Анна Келлі заявила, що президент готовий «задіяти всі елементи американської сили, щоб зупинити потік наркотиків до США». Держсекретар Марко Рубіо назвав Венесуелу «наркодержавою, яку очолює картель» і порівняв цю кампанію з боротьбою проти «Аль-Каїди Західної півкулі».

Трамп публічно визнав, що надав ЦРУ дозвіл на проведення таємних операцій у країні, а Пентагон перекинув до Карибського басейну найсучасніший авіаносець із кораблями супроводу, винищувачами F/A-18 і літаками радіоелектронної боротьби. За останні тижні американські стратегічні бомбардувальники B-52 і B-1 уже здійснювали польоти поблизу узбережжя Венесуели, тестуючи її систему ППО.

Водночас Венесуела має на озброєнні російські системи С-300 і до 5 тисяч переносних зенітних комплексів «Ігла-С». Минулого тижня до Каракаса прибув літак, пов’язаний із російськими військовими структурами, що може свідчити про готовність Москви посилити підтримку режиму Мадуро в разі атаки США.

Аналітики вважають, що можливі удари можуть або спровокувати розкол серед оточення Мадуро, або, навпаки, викликати «ефект згуртування навколо прапора».

«Я думаю, що Мадуро витримає, принаймні один раунд», – сказав адмірал у відставці Джеймс Ставрідіс, який командував військами США в регіоні протягом своєї кар’єри. Якщо удари по військово-морських та повітряних цілях не змусять Мадуро піти у відставку, наступний раунд ударів може бути спрямований на цілі політичної верхівки.

«Я думаю, що на цьому етапі Мадуро, можливо, здасться та піде. Це був би найкращий результат для адміністрації Трампа», – сказав Ставрідіс.