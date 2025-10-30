Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Польща підняла винищувачі через російський обстріл України

Вжиті заходи мають превентивний характер.

Польща підняла винищувачі через російський обстріл України
Винищувачі МіГ-29 ВПС Польщі на базі тактичної авіації в Мальборку, Польща, 15 лютого 2023 р
Фото: EPA/UPG

30 жовтня вранці через ракетний обстріл Росією території України польські та союзницькі винищувачі підняли у повітря для захисту простору країни.

Про це повідомляє у мережі X Оперативне командування ЗС Польщі.

"Через атаку Російської Федерації на цілі, розташовані на території України, польські та союзні військово-повітряні сили розпочали операції в нашому повітряному просторі. Відповідно до чинних процедур, оперативне командування збройних сил Польщі мобілізувало усі наявні сили та ресурси. Чергові пари винищувачів підняли у повітря, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки привели у найвищий рівень бойової готовності", — ідеться у повідомленні.

Вжиті заходи мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки та захист повітряного простору, зокрема в районах, що прилягають до зон, що знаходяться під загрозою.

Командування ЗС Польщі  контролює ситуацію, а підпорядковані сили і засоби залишаються в повній готовності до негайного реагування.

  • Протягом всієї ночі Росія масовано атакувала Україну. Під ударом – різні регіони, зокрема західні. Повітряні сили повідомляли про рух ракет на Львів і область, Івано-Франківську область, Хмельницький.
  • У Київській області поранена одна жінка. В Запоріжжі – 11 людей. 
﻿
