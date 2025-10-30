Польща підняла винищувачі через російський обстріл України

Винищувачі МіГ-29 ВПС Польщі на базі тактичної авіації в Мальборку, Польща, 15 лютого 2023 р

30 жовтня вранці через ракетний обстріл Росією території України польські та союзницькі винищувачі підняли у повітря для захисту простору країни.

Про це повідомляє у мережі X Оперативне командування ЗС Польщі.

"Через атаку Російської Федерації на цілі, розташовані на території України, польські та союзні військово-повітряні сили розпочали операції в нашому повітряному просторі. Відповідно до чинних процедур, оперативне командування збройних сил Польщі мобілізувало усі наявні сили та ресурси. Чергові пари винищувачів підняли у повітря, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки привели у найвищий рівень бойової готовності", — ідеться у повідомленні.

Вжиті заходи мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки та захист повітряного простору, зокрема в районах, що прилягають до зон, що знаходяться під загрозою.

Командування ЗС Польщі контролює ситуацію, а підпорядковані сили і засоби залишаються в повній готовності до негайного реагування.