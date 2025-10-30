Польща підняла винищувачі через російський обстріл України

30 жовтня вранці через ракетний обстріл Росією території України польські та союзницькі винищувачі підняли у повітря для захисту простору країни.
Про це повідомляє у мережі X Оперативне командування ЗС Польщі.
"Через атаку Російської Федерації на цілі, розташовані на території України, польські та союзні військово-повітряні сили розпочали операції в нашому повітряному просторі. Відповідно до чинних процедур, оперативне командування збройних сил Польщі мобілізувало усі наявні сили та ресурси. Чергові пари винищувачів підняли у повітря, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки привели у найвищий рівень бойової готовності", — ідеться у повідомленні.
Вжиті заходи мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки та захист повітряного простору, зокрема в районах, що прилягають до зон, що знаходяться під загрозою.
Командування ЗС Польщі контролює ситуацію, а підпорядковані сили і засоби залишаються в повній готовності до негайного реагування.
- Протягом всієї ночі Росія масовано атакувала Україну. Під ударом – різні регіони, зокрема західні. Повітряні сили повідомляли про рух ракет на Львів і область, Івано-Франківську область, Хмельницький.
- У Київській області поранена одна жінка. В Запоріжжі – 11 людей.