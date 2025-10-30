Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Війна

Росія масовано обстрілює Україну різними типами ракет

Балістика, "Калібри", "Кинджали".

Росія масовано обстрілює Україну різними типами ракет
Наслідки обстрілу у Запоріжжі
Фото: Telegram

Росіяни в ніч на 30 жовтня тероризують Україну масштабною комбінованою ракетною атакою.

Запоріжжя зазнало обстрілу балістикою з Криму, є влучання у гуртожиток, в ньому зруйновано кілька поверхів.

З акваторії морів було здійснено запуски "Калібрів", Повітряні Сили попередили про загрозу для Тернополя, Івано-Франківщини, Львова.

Літаки МіГ-31К запустили кілька аеробалістичних ракет "Кинджал", попередньо по Житомирщині та Хмельниччині.

Є інформація про активність бортів Ту-95МС, очікуються крилаті ракети Х-101

Про вибухи повідомляли в різних регіонах України, зокрема західних областях. Про роботу ППО повідомляв мер Івано-Франківська Руслан Марцінків. 

"Можуть бути перебої з світлом! Під ударами енергетична інфраструктура країни!" – написав він.
