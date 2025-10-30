У Києві на об'єкті "Укрпошти" стався вибух, постраждали п'ятеро працівників (оновлено)

Сьогодні, 30 жовтня, на сортувальному центрі одного із поштових операторів у Солом'янському районі Києва під час огляду посилки стався вибух. Постраждали п'ятеро працівників.

Про це повідомили у поліції Києва. Мер столиці Віталій Кличко написав, що йдеться про "Укрпошту". Інцидент підтвердив і гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

"За попередніми даними, вибух стався на сортувальному центрі одного з поштових операторів під час огляду однієї з посилок. Внаслідок події постраждали п’ятеро працівників відділення пошти, медики надають їм допомогу", - розповіли правоохоронці.

На місці працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки главку поліції та медики.

Усі обставини події встановлюються.

Оновлення. За словами Смілянського, інцидент трапився під час проведення процедур контролю за пересиланням заборонених речей на сортувальному центрі. Завдяки вжитим заходам також вдалося виявити та вилучити ще одну посилку із забороненим і небезпечним вмістом.

"Система контролю спрацювала, але, на жаль, п’ятеро співробітників зазнали поранень. Їм надається вся необхідна медична допомога", розповів він і закликав клієнтів не наражати на небезпеку співробітників та інших людей.