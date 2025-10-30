Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
ГоловнаСуспільствоПодії

У Києві на об'єкті "Укрпошти" стався вибух, постраждали п'ятеро працівників (оновлено)

Вибух стався під час огляду посилки. 

У Києві на об'єкті "Укрпошти" стався вибух, постраждали п'ятеро працівників (оновлено)
Ілюстративне фото

Сьогодні, 30 жовтня, на сортувальному центрі одного із поштових операторів у Солом'янському районі Києва під час огляду посилки стався вибух. Постраждали п'ятеро працівників.

Про це повідомили у поліції Києва. Мер столиці Віталій Кличко написав, що йдеться про "Укрпошту". Інцидент підтвердив і гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

"За попередніми даними, вибух стався на сортувальному центрі одного з поштових операторів під час огляду однієї з посилок. Внаслідок події постраждали п’ятеро працівників відділення пошти, медики надають їм допомогу", - розповіли правоохоронці.

На місці працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки главку поліції та медики. 

Усі обставини події встановлюються.

Оновлення. За словами Смілянського, інцидент трапився під час проведення процедур контролю за пересиланням заборонених речей на сортувальному центрі. Завдяки вжитим заходам також вдалося виявити та вилучити ще одну посилку із забороненим і небезпечним вмістом.

"Система контролю спрацювала, але, на жаль, п’ятеро співробітників зазнали поранень. Їм надається вся необхідна медична допомога", розповів він і закликав клієнтів не наражати на небезпеку співробітників та інших людей. 
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies