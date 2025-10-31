Потяг Краматорськ - Івано-Франківськ запізнюється на 9 годин через російські обстріли

Ворожі обстріли спричинили затримку потяга №227 Краматорськ - Івано-Франківськ на дев’ять годин.
Про це повідомила Укрзалізниця.
"Через ворожі обстріли потяг №227 Краматорськ - Івано-Франківськ запізнюється на 9 годин, однак обід від World Central Kitchen за розкладом", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у Києві на пасажирів та провідників чекають гаряча їжа, бутерброди та вода.
Удари по залізниці
- Цього року Росія активізувала удари по залізничній інфраструктурі, щоб тероризувати цивільних і порушити логістику.
- Уночі 31 жовтня Росія вночі атакувала залізницю в двох областях - Сумській та Харківській.
- Учора внаслідок ворожого обстрілу поїзди затримувалися в Миколаївській області.
- 25 жовтня поїзди відхилилися від графіків у Сумській області – теж внаслідок обстрілів.
- За кілька днів до того, 23 жовтня, в тій же області під час атаки постраждали двоє працівників УЗ. Страждала сумська залізнична інфраструктура і 20 жовтня.
- А з серпня і станом на 13 жовтня ворог загалом атакував залізницю понад 300 разів.