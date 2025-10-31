Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Суспільство

Потяг Краматорськ - Івано-Франківськ запізнюється на 9 годин через російські обстріли

 у Києві на пасажирів та провідників чекають гаряча їжа, бутерброди та вода. 

Ілюстративне фото
Фото: Telegram

Ворожі обстріли спричинили затримку потяга №227 Краматорськ - Івано-Франківськ на дев’ять годин.

Про це повідомила Укрзалізниця

"Через ворожі обстріли потяг №227 Краматорськ - Івано-Франківськ запізнюється на 9 годин, однак обід від World Central Kitchen за розкладом", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у Києві на пасажирів та провідників чекають гаряча їжа, бутерброди та вода. 

Удари по залізниці

 
