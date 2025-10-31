Потяг Краматорськ - Івано-Франківськ запізнюється на 9 годин через російські обстріли

у Києві на пасажирів та провідників чекають гаряча їжа, бутерброди та вода.

Ворожі обстріли спричинили затримку потяга №227 Краматорськ - Івано-Франківськ на дев’ять годин.

Про це повідомила Укрзалізниця.

"Через ворожі обстріли потяг №227 Краматорськ - Івано-Франківськ запізнюється на 9 годин, однак обід від World Central Kitchen за розкладом", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у Києві на пасажирів та провідників чекають гаряча їжа, бутерброди та вода.

