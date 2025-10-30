Є знеструмлення на Миколаївщині.

Укрзалізниця повідомила про затримки потягів унаслідок обстрілу.

"В результаті ворожого обстрілу маємо знеструмлення на Миколаївщині", – розповіли у перевізника. У Миколаївській ОВА кажуть, що ведуться відновлювальні роботи. Побутових споживачів заживили. Постраждалих немає.

Резервні тепловози вже вивели, пасажирські поїзди в регіоні курсуватимуть із затримками. Це стосується рейсів:

127 Запоріжжя-Львів,

128 Львів-Запоріжжя,

51 Одеса-Запоріжжя,

7 Харків-Одеса,

53 Дніпро-Одеса.