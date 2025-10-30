Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Війна

​Укрзалізниця повідомила про затримки потягів унаслідок обстрілу

Є знеструмлення на Миколаївщині. 

Фото: Укрзалізниця

Укрзалізниця повідомила про затримки потягів унаслідок обстрілу.

"В результаті ворожого обстрілу маємо знеструмлення на Миколаївщині", – розповіли у перевізника. У Миколаївській ОВА кажуть, що ведуться відновлювальні роботи. Побутових споживачів заживили. Постраждалих немає. 

Резервні тепловози вже вивели, пасажирські поїзди в регіоні курсуватимуть із затримками. Це стосується рейсів:

  • 127 Запоріжжя-Львів, 
  • 128 Львів-Запоріжжя, 
  • 51 Одеса-Запоріжжя,
  • 7 Харків-Одеса, 
  • 53 Дніпро-Одеса.

  • У ніч на 30 жовтня російська армія завдала по Україні комбінованого удару. 
