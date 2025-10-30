Укрзалізниця повідомила про затримки потягів унаслідок обстрілу.
"В результаті ворожого обстрілу маємо знеструмлення на Миколаївщині", – розповіли у перевізника. У Миколаївській ОВА кажуть, що ведуться відновлювальні роботи. Побутових споживачів заживили. Постраждалих немає.
Резервні тепловози вже вивели, пасажирські поїзди в регіоні курсуватимуть із затримками. Це стосується рейсів:
- 127 Запоріжжя-Львів,
- 128 Львів-Запоріжжя,
- 51 Одеса-Запоріжжя,
- 7 Харків-Одеса,
- 53 Дніпро-Одеса.
- У ніч на 30 жовтня російська армія завдала по Україні комбінованого удару.